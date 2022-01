La grande Une Le couvre-feu à 21h a déjà été prolongé jusqu'au 7 février

L'arrêté préfectoral a été publié le vendredi 14 janvier, le même jour où le préfet avait annoncé dans un communiqué ne pas prendre de nouvelles mesures restrictives en urgence. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 17:18

La forte dégradation de la situation sanitaire et l'approche de la date initiale de la fin du couvre-feu à 21 heures ainsi que de la rentrée scolaire à La Réunion, tout comme les discussions entre le préfet les élus avait fait craindre un renforcement des mesures de lutte contre le coronavirus la semaine dernière.



Mais le préfet avait expliqué qu'il différait sa décision quant à d'éventuelles nouvelles restrictions prises en urgence. Les projections de l'avancement de l'épidémie de coronavirus auraient évolué favorablement notamment suite à l'avènement de la vague de contaminations liée au variant Omicron qui devrait réduire la pression hospitalière car moins générateur de formes graves.



Pourtant, pendant que ce communiqué était publié, la préfecture a aussi pris un nouvel arrêté sur les mesures de freinage de l'épidémie de covid. Le préfet avait alors décidé de prolonger toutes les mesures jusqu'au 7 février. Cela comprend les obligations de port du masque, le couvre-feu à 21 heures, l'interdiction des rassemblements sur la voie publique, des piques-niques, des regroupements festifs dans les salles de fêtes, les jauges d'accueil dans les restaurants, magasins ou encore cinémas.



Pour rappel, l'Etat d'urgence sanitaire n'est valable que pour un mois lorsqu'il est déclaré par le gouvernement. Ce régime appliqué actuellement à La Réunion doit arriver à son terme le 27 janvier prochain. Mais la loi sur le Pass vaccinal qui a été adopté par les parlementaires prévoit de le prolonger pour notre île jusqu'au 31 mars prochain. Le texte doit encore passer devant le Conseil d'Etat avant d'être promulgué d'ici la fin de la semaine selon l'Exécutif.





Le point sur la réunion entre le préfet et les maires



Les élus ont échangé avec le plus haut représentant de l'Etat ce mercredi après-midi lors de la réunion de crise hebdomadaire. Jacques Billant aurait indiqué aux élus qu'il ne comptait pas renforcer les mesures anti-Covid pour l'instant.



L'Agence régionale de Santé explique que la situation sanitaire continue de se dégrader avec 9.000 cas enregistrés en une journée mardi. Mais l'organisme assure que les besoins hospitaliers peuvent pour l'instant être gérés par le système de santé de La Réunion grâce à l'arrivée de renforts en fin de semaine.



Les autorités sanitaires ont cependant demandé à ce que les mairies apportent leur soutien à la gestion des besoins importants de tests Covid (plus de 133.000 ont été réalisés en une semaine à La Réunion). Des centres éphémères de dépistage devraient à nouveau rouvrir dans les prochains jours.



Un appel à la vigilance a aussi été lancé pour les quelques 200.000 Réunionnais qui doivent faire leur dose de rappel au risque de voir leur Pass sanitaire (bientôt Pass vaccinal) être invalidé le 15 février. Un afflux de dernière minute est craint, les centres de vaccination devraient modifier leurs horaires.



La maire de La Possession, Vanessa Miranville, continue, comme la semaine dernière, de demander un renforcement des mesures au vu de l'aggravation continue de la situation sanitaire et de la pression hospitalière.