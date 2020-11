Economie Le courtier réunionnais Perceval propose du tout-digital sur toute la France

L'entreprise réunionnaise se positionne sur l'ensemble du marché français des assurances professionnelles avec une offre 100% digitale. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 11:59 | Lu 159 fois

Communiqué de Perceval



Qui n’a pas été bercé par les histoires de chevaliers, de dragons ou de princesses ?

Le nouveau site internet de PERCEVAL, société de courtage et de conseil en assurance, réveille l’âme d’enfant de ses clients et facilite désormais leurs démarches.

À travers un ton décalé ayant trait au médiéval,

Grâce à ses offres 100% digitales, la société réunionnaise PERCEVAL présente un service complet jusqu’ici peu proposé aux professionnels par les assurances françaises.



Un courtier historique tourné vers l’avenir



PERCEVAL est une société de courtage et de conseil en assurance dédiée aux professionnels.

Depuis 1993, elle élabore des solutions adaptées pour protéger l’activité et les intérêts des professionnels et négocie auprès des sociétés d’assurances les conditions tarifaires et de garanties.



Engagée pour ses clients, mais aussi son territoire, PERCEVAL propose des solutions d’assurance pour tous les chevaliers des temps modernes : bâtisseurs, commerçants, promoteurs, artisans ou indépendants.



La société, bien qu’historique et au passé solide, a aussi choisi de se tourner vers l’avenir et d’innover.

À travers son nouveau site internet www.goperceval.fr, elle souhaite faciliter les démarches des professionnels : tout peut désormais être réalisé en ligne, de la recherche d’offres RC professionnelles et décennales à la souscription en ligne d’une Protection Juridique.



Novateur, intuitif et pratique, le site offre également un ton décalé et replonge l’utilisateur en pleine période médiévale. Un nouveau service digital en adéquation avec les valeurs fortes défendues par PERCEVAL : professionnalisme, rigueur, loyauté et convivialité.





Un site innovant pour servir les professionnels



L’objectif du nouveau site internet www.goperceval.fr est de faciliter le quotidien des chefs d’entreprise grâce au 100% digital :



Plus de déplacement nécessaire : Tout se passe désormais en ligne, du renseignement à la signature du contrat avec une équipe qui sera toujours disposée à échanger autour d’un café.

Peu de documents requis : Le demandeur indique le nom de son entreprise et le site internet s’occupe du reste grâce aux informations préalablement enregistrées sur le registre des sociétés.

Un gain de temps précieux : Accessible partout et à toute heure, le site propose deux solutions de couverture : l’assurance construction et la protection juridique. L’identification immédiate de l’entreprise permet de présenter directement l’offre la plus cohérente et la plus juste au demandeur.

Un suivi continu : Tous les éléments liés au contrat (documents, historiques, attestations…) sont centralisés, sécurisés et consultables à tout moment dans l’espace personnel en ligne avec la possibilité pour le dirigeant d’octroyer des droits et des accès à ses collaborateurs. Une section Timeline permet de retrouver un historique visuel et fidèle de tous les événements liés aux contrats d’assurances d’une ou plusieurs sociétés.





Une solution digitale où l’humain reste au cœur du service



La société réunionnaise PERCEVAL a su proposer une solution digitale et simplifiée aux chefs d’entreprise, là où peu d’acteurs de l’assurance professionnelle s’étaient encore engagés sur le marché français. Toutefois, le 100% digital n’empêche pas la présence et la disponibilité d’une équipe soudée.



Derrière le site internet, travaillent de nombreux collaborateurs attentifs aux besoins de chacun des clients. Basés directement à La Réunion, ils se rendent également disponibles pour conseiller les professionnels, leur téléphoner ou se déplacer.



