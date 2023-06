Le courrier de Jean-Hugues Ratenon au président de la commission d'enquête sur la vie chère

Voici le courrier :



Monsieur President,



Je me permets de vous écrire afin d’évoquer avec vous plusieurs points qui me semblent importants au sujet de la commission d’enquête chargée d’étudier et d’évaluer l’ensemble des mécanismes qui concourent au coût de la vie dans les collectivités territoriales dont vous avez la présidence.



C’est notamment suite à l’audition des Messieurs Stéphane HAYOT et Michel LAPEYRE, qui sont respectivement directeur général et directeur de la Zone Afrique Maghreb Océan Indien du groupe GBH que je vous écris.



Au vu des différents rapports émis par la société de conseil et d'études Bolonyocte Consulting, sur la cherté de la vie dans les territoires dits « d’outre-mer », je vous ai proposé l’audition de Monsieur Girardier (dirigeant de Bolonyocte Condulting).



À ce jour, je constate que l’audition de Monsieur GIRARDIER que je propose tarde à venir. C’est pour cette raison que par ce courrier, je réitère formellement ma demande.



Sachez Monsieur le Président, que cette demande est motivée par plusieurs aspects concrets comme par exemple la remise en cause de l’objectivité des rapports de Bolonyocte Consulting par Monsieur LAPEYRE lors de son audition.



De plus, d’après mes informations, Monsieur GIRARDIER sera auditionné prochainement par le CESE. Il serait alors opportun que nous le fassions également pour que toute transparence puisse être apportée par la suite.



Cette audition pourra bien évidemment avoir lieu à Paris ou même sur l’île de la Réunion lors de la commission prévue du 13 au 16 juin 2023.



Dans un contexte de crise sociale où la population se retrouve avec les frigos vides au milieu du mois, nous devons utiliser tous les leviers à notre disposition pour apporter des réponses concrètes à nos concitoyens.



Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la commission d’enquête, mes salutations distinguées.



Jean-Hugues Ratenon

Député de La Réunion