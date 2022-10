Par NP - Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 à 16:04





Voici un extrait de sa quatrième de couverture, qui résume son propos :



“J'ai voulu faire les comptes et regarder à la loupe ce que leurs dépenses nous révélaient de leur condition et au-delà de ça, ce que cette question disait de notre société.



Plus je soulevais le sujet considéré comme tabou et mesquin de l'argent dans le royaume du don de soi qu'est l'amour, plus je découvrais une somme importante de calculs défavorables aux femmes.



L'obsession du couple dans les sociétés occidentales contraint les femmes à réaliser des efforts et des sacrifices considérables - et onéreux -, avant même d'être en couple. Plus tard, les charges domestiques et familiales aspirent leur temps, leur coûtent des opportunités en termes de carrière et de salaire : pendant que les femmes travaillent gratuitement pour le foyer, leurs conjoints s'investissent dans leur travail, acquièrent des biens durables et capitalisent sur le long terme en leur seul nom. J'ai également constaté que la logique même de l'État appauvrit les femmes et, loin de les émanciper, les maintient dans un patriarcat décomplexé.

Aussi ce ne sont pas seulement les hommes qui doivent reconnaître leur dette envers elles, c'est la société tout entière qui doit interroger dans quelles autres sphères, dans quels autres accomplissements personnels, elles n'investissent pas ce prix à payer, freinant leur émancipation”.

Une "arnaque" à plusieurs niveaux



Alors “le couple est-il une arnaque" pour les femmes ? C’est finalement la question que pose Lucile Quillet à travers son ouvrage qui s’appuie sur plusieurs études. Pour l’autrice, les facteurs qui appauvrissent la femme, contrairement à son partenaire masculin, sont multiples.



Une femme en couple accomplit en moyenne 7 heures de tâches domestiques en plus par semaine. L’homme en couple, lui, en accomplit deux de moins, selon une étude l’INSEE (chiffres 2010). Alors qu’elles s’investissent dans ces activités non rémunératrices au détriment d’autres tâches, leur partenaire, de son côté, peut gagner de l’argent.



Les hommes ne participent pas forcément non plus davantage que les femmes aux dépenses du couple. Considérant que l'écart de revenus est de 42% en moyenne au sein des couples et que le plus haut revenu du foyer est attribué à l’homme dans trois quart des couples, le 50/50” dans les dépenses du couple est “inégalitaire”, avance Lucile Quillet.



De plus, les femmes effectuent plus souvent des dépenses du quotidien, laissant à l’homme les gros postes de dépenses, mieux valorisés par la société (achat foncier, impôts, vacances, voiture, etc.), ce qui creuse encore le fossé entre le deux sexes.



Le temps qu’un homme ne consacre pas au ménage, aux enfants, aux courses ou à la gestion du foyer, il peut l’investir dans son travail, ce qui va lui rapporter de l’argent sur le long terme, mais aussi des droits au chômage et à la retraite, en son seul nom.



À ce coût de l’opportunité s’ajoutent ceux de l’esthétique, de la contraception, ou encore de la séparation.

Les femmes perdent en moyenne 20% de leur niveau de vie en se séparant de leur partenaire



En cas de séparation, là aussi, la femme serait moins bien lotie que l’homme.



Dans 75% des cas, ce sont les femmes qui ont la garde exclusive des enfants. Selon l’Insee, les femmes perdent en moyenne 20% de leur niveau de vie, contre 3% pour les hommes, et ce malgré le versement de pensions - ces derniers percevant toujours leur salaire et continuant à cotiser pour le chômage et la retraite.