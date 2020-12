Le couple Soupramanien célèbre ses Noces d’Or

Jean-Baptiste et Chantale SOUPRAMANIEN ont renouvelé leurs vœux à l’Église de la Conversion au centre-ville de Saint-Paul le 24 décembre dernier à 10 heures. Un magnifique cadeau de Noël ! Un renouvellement des voeux très symbolique pour ce couple qui a ensuite célébré le réveillon en famille et leurs 50 ans de mariage, en petit comité, Covid oblige.



Jean-Baptiste et Chantale SOUPRAMANIEN se sont rencontré à Saint-Paul, Jean-Baptiste est un ancien pécheur professionnel et Chantale, une ancienne femme de ménage. Elle est actuellement garde d’enfants à domicile. Ensemble, ils ont fondé, une belle petite famille composée de 3 enfants et de 6 petits-enfants.