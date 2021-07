Le couple Osiris vit un amour doré

Marie-Céline et Augustin OSIRIS, respectivement né.e le 14 juin 1950 et le 9 mars 1947, accueillent ce 9 juillet leurs 7 enfants, leurs 14 petit.es enfants et leurs 2 arrière-petits enfants pour ce grand moment empli d’émotion. Notamment lors de la messe organisée à l’église de Saint-Gilles-les-Hauts en leur honneur.



Marie-Céline élevait ses marmays quand Augustin exerçait plusieurs métiers. Agriculteur, agent communal… Le couple vivait auparavant à Fond Maunier, toujours à Saint-Gilles-les-Hauts. Tous les deux connaissaient La Réunion lontan. Une époque marquée par la dureté des conditions de vie.