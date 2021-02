Le couple CÉSAR fête 50 ans d’amour

Ils se mariaient le 26 janvier 1971 en plein passage du cyclone HELGA à La Réunion. Un jour exceptionnel dont se rappellent parfaitement Marie-Émilie et Joseph-Gabriel.



«Je me souviens bien de notre mariage. Malgré le vent et la pluie du cyclone, nous nous sommes mariés quand même. Nous avons pu fêter ça», raconte avec amusement Marie-Émilie.



Avec son mari, elle élève une fille et trois garçons dans le quartier de Bellemène. Ils sont aussi les heureux grands-parents de dix petits-enfants.



Tous se retrouvaient ce samedi 30 janvier 2021 pour célébrer leurs noces d’or. 50 ans de mariage fêtés lors d’un repas en petit comité organisé dans le strict respect des gestes barrières.