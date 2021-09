Courrier des lecteurs Le coup de gueule de la Présidente de Région

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 09:59

Prise à partie par des manifestants Anti-passes...

Une vidéo publiée du reste par Zinfos 974 samedi ou dimanche... de ce week-end. Les Politiques sont de plus en plus soumis à la pression de leurs" mandants" , les électeurs...

L'unité effritée dans cette séquence.

Le cœur n'y est pas ! Ça devient galère .... Toujours prête à marquer du sceau de l'ignorance ceux qui ne sont pas du cru et du terroir, expatriés d'un jour où pour toujours.

On peine en effet à trouver des aborigènes dans la foule.

Chasser le naturel ça revient au galop.

In rest trankil qui équivaut à "aller donc voir ailleurs si je n'y suis pas".

Tout cela a l'air d'un bis repetita.

"Qui se sent morveux se mouche" certains mortifiés avaleront leur chapeau au nom de la sacro-sainte idéologie. "Bello chahutée

Macron giflé

A qui le tour ?"

Me répond un ami en mp "....On s'amuse pendant des mois à choisir démocratiquement celui ou celle qu'on va détester pendant cinq ans"... édito de Paris Match de cette semaine...

Avec papa, on appelait cela l’esprit visionnaire...

Fuir mais par le haut…

Toujours !"





