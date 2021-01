A la Une . Le coup de gueule d’un président d’association de la Montagne contre la mairie

Le président de l’association Sport Prévention Éducation Jeunesse lance un cri de colère contre la mairie de Saint-Denis. Selon lui, les associations de la Montagne sont laissées pour compte au profit d’autres associations qui ne sont pas du quartier.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 8 Janvier 2021 à 15:57 | Lu 885 fois

Lorsqu’il a créé l’association Sport Prévention Éducation Jeunesse en juin 2019, Francis Lasalle ne s’imaginait pas qu’il aurait autant de difficultés à trouver des lieux pour exercer ses activités auprès des jeunes.



Son association a pour objectif de faire faire du sport aux jeunes, de la prévention (contre les violences intrafamiliales, le harcèlement scolaire et la sécurité routière) et d’organiser des centres aérés. La structure veut également lutter contre les discriminations. Discrimination dont il se dit victime de la part de la mairie de Saint-Denis. "Nous avons un sentiment d’abandon énorme", affirme l’ancien policier.



Pas de lieux pour faire des activités avec les jeunes



Francis Lasalle souhaiterait avoir accès à des écoles certains week-ends afin d’organiser des activités pour les jeunes, ce qu’il n’arrive pas à obtenir. Pire, il voit d’autres associations qui ne sont pas du quartier obtenir l’accès aux écoles sans difficulté. "Il y a une association qui a le monopole de toutes les vacances scolaires. Elle obtient 2 écoles en même temps pour parfois seulement 7 élèves. Pourquoi ils n’utilisent pas une seule école et laissent la deuxième aux autres associations ?" s’énerve-t-il.



Il regrette également que des lieux comme la Maison d’éducation populaire de Saint-Bernard (ex-case de Saint-Bernard) soient rarement ouverts aux associations et reste généralement vide. "Pour nous, associations de la Montagne, qui bataillons, ça nous révolte. Il faut qu’il y ait une vraie équité et que toutes les associations puissent vivre" déclare-t-il.



Parmi les autres griefs contre la mairie de Saint-Denis, Francis Lasalle regrette de ne pas avoir reçu l’aide au démarrage lorsqu’il a lancé l’association. "C’est symbolique de ne pas avoir reçu cette aide qui est pourtant obligatoire. Ça fait deux ans qu’on attend. Chaque fois que j’ai réussi à avoir quelqu’un on me dit que ça passe en commission" indique le président de l’association. C’est donc de sa poche qu’il finance les bouteilles d’eau ou les jus de fruits pour les enfants.



"Il n’y a que le service des sports qui nous aide pour l’académie de football. Ils nous fournissent le terrain et d'autres petites choses comme des coupes ou des médailles", reconnaît-il tout de même.



Coup de gueule public



Le 29 décembre dernier, Francis Lasalle lance un coup de gueule sur la page Facebook La Montagne 97417 Nout’ Kartier. Il assure que de nombreux présidents d’associations sont venus le soutenir en privé, mais ne veulent pas afficher leur soutien publiquement afin de ne pas perdre leurs acquis.



L’ancien policier de son côté n’a pas peur de s’exprimer publiquement. "Il faut que ça change. Que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient pénalisés ou avantagés" conclut-il.



