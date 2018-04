Le coup de gueule d'un agriculteur de la Plaine des Cafres

C’est le coup de gueule d’un agriculteur exaspéré que nous relayons. Stéphane est agriculteur depuis 11 ans. Son champ de pommes de terre a été raclé par les fortes pluies de Fakir.



L’agriculteur se sent oublié des autorités. "Personne ne parle vraiment des agriculteurs. On a subi encore d'énormes dégâts, mais sans alerte cyclonique, l’Etat va-t-il déclarer l'état de calamité agricole ?" demande-t-il.



En attendant un éventuel décret, il faudra compter environ 2 semaines pour replanter la parcelle et environs 3 mois et demi avant la prochaine récolte.