Faits-divers Le coup de fusil n'aura pas eu raison de l'amour du couple de Commune Prima Il y a deux ans, l'homme vise sa compagne avec son fusil. Le jeune maman gravement blessée doit être amputée du bras gauche. Malgré ces constats déplorables, le couple de Commune Prima semble s'aimer comme au premier jour. C'est notamment pourquoi l'auteur des faits n'a été condamné qu'à 4 ans de prison, dont 2 ferme.

Alors que l'homme de 42 ans a tiré sur sa compagne en janvier 2015 avec son fusil de chasse, cette dernière a dû être amputée du bras gauche. Mais malgré ses blessures réelles et psychologiques, le couple s'est présenté au tribunal main dans la main, plus amoureux que jamais. Malgré les dire de la justice, les réticences familiales ou encore leurs conditions de vie difficiles, leur amour reste indétronable depuis 14 ans.



La jeune femme, aujourd'hui âgée de 26 ans, déclare que ce qu'il s'est passé était un accident et "elle assure que les enfants ne sont pas traumatisés et qu'elle vit très bien avec un bras en moins", souligne le Quotidien.



Il semblerait que le tribunal ait été pris par les sentiments avec ces Roméo et Juliette de Commune Prima. "Il ne faut pas rajouter de la souffrance à la souffrance, ils ont déjà eu leur dose", déplore l'avocate de la défense Me Judith Baumont. Le tireur a été condamné avec une clémence indéniable: quatre ans de prison, dont deux ans ferme. Le quadragénaire a également échappé à un mandat de dépôt. Charline Bakowski Lu 2495 fois





