Le corps médical commence à se mobiliser. Il est temps !

Bonjour à tous,







À l'heure d'une réflexion globale sur notre avenir, je note cette réflexion du docteur Etienne BON du Tampon, en conclusion de sa lettre au Président de la Chambre d'Agriculture:



"En résumé, une île plus rayonnante que jamais qui deviendra un modèle agro socioéconomique dans le monde entier ! Alors n'attendez plus, Monsieur le Président et guidez-nous vers une vie meilleure !".



La médecine moderne occidentale a fait d'immenses progrès pour la résolution de certains problèmes de santé mais s'est magistralement fourvoyée en faisant appel de façon trop massive à certains médicaments, aujourd'hui jugés dangereux.



Nous attendions tous avec impatience qu'elle se tourne davantage vers la prévention, qu'elle s'intéresse davantage à la santé.



Aussi, nous saluons la prise de position courageuse du Docteur Etienne BON, certainement l'un des premiers à se prononcer de façon claire en faveur de la santé des hommes, gage de meilleure résistance aux maladies.



Merci de faire circuler le courrier en P.J. dans vos réseaux. C'est un premier pas qui, nous l'espérons, sera suivi par beaucoup d'autres.







François-Michel MAUGIS – économiste – conférencier.



Conseil en aménagement du territoire.



Président de l'association Énergie Environnement.



Référent développement durable pour les projets territoriaux,



(Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie).



Membre du Conseil économique, social et culturel du Parc national de la Réunion.



Membre de la réserve citoyenne,



(Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche).



Ex animateur régional en maîtrise de la qualité.