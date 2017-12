Le corps d'un homme repêché à Saint-Paul

Sapeurs-pompiers, gendarmes et techniciens en identification criminelle se sont déplacés ce jeudi en fin d'après-midi sur le littoral de Cambaie, au niveau de la forêt domaniale.



C'est à hauteur du camp de gendarmerie de l'Etang Saint-Paul qu'u n corps a en effet été aperçu par des promeneurs qui faisaient leur footing sur le front de mer.



Il s'agit d'un homme, dans la cinquantaine, dont l'identité demeure inconnue ce jeudi à 19H. Seule certitude selon la gendarmerie, il ne s'agit pas de l'apnéiste porté disparu en mer et recherché depuis vendredi soir dernier.



Le corps se trouvait en bord de mer, maintenu près de la plage de galets par le flux et le reflux. Il a été récupéré par les pompiers. La gendarmerie a ouvert une enquête, qui commencera par l'identification puis une autopsie, prévue demain.