Le coronavirus réapparaît en Chine, à Harbin

Il s’agit de la capitale de la province du Heilongjiang à la frontière de la Russie. La ville de Harbin est fermée depuis le 22 avril et ses 11 millions d’habitants n’en bougent plus. Pour cause : une éruption de Covid-19.



Il s’agirait d’une nouvelle souche virale "difficile à détecter" selon un virologue chinois. D’où l’inquiétude des autorités.



Une nouvelle vague endémique arrive dans la région nord-est du pays composée de trois provinces où l’on compte plus de 120 millions d’habitants. Il s’agirait majoritairement de cas importés, soit des Chinois revenus de la Russie.



Heilongjiang surveille donc de près les arrivées illégales de personnes depuis l’étranger et a sanctionné le maire adjoint de Harbin ainsi que le chef de l’agence municipale de santé et 16 autres fonctionnaires pour une gestion jugée laxiste. C’est un patient de 87 ans souffrant d’un AVC et hospitalisé qui aurait infecté 35 personnes travaillant à l’hôpital ou l’ayant visité. Plus de 4000 personnes seraient actuellement sous surveillance.