La grande Une Le coronavirus pourrait "se réactiver" chez les patients guéris selon les autorités sanitaires coréennes





Au cours d’un briefing ce lundi, le CDC a indiqué que 51 patients classés comme ayant été guéris en Corée du Sud ont de nouveau été testés positifs au Covid-19.



Ces personnes, tout juste sorties de quarantaine, n’ont probablement pas été infectées par des porteurs du virus, a déclaré le directeur général du CDC coréen, Jeong Eun-kyeong, dans des propos rapportés par



Celui-ci penche pour une "réactivation" du virus chez ces patients guéris. "Nous accordons plus de poids à la réactivation comme cause possible et nous menons une étude approfondie à ce sujet", a expliqué le responsable, ajoutant qu’il y a eu de nombreux cas où un patient, durant son traitement, "était un jour positif, un jour négatif".



Pour rappel, un patient est considéré comme complètement rétabli lorsque deux tests effectués dans une intervalle de 24 heures montrent des résultats négatifs. La lutte contre le coronavirus Covid-19 est loin d’être terminée. En effet, selon les centres de contrôle et de prévention de Corée du Sud (KCDC), le virus pourrait se "réactiver" chez les personnes guéries.Au cours d’un briefing ce lundi, le CDC a indiqué que 51 patients classés comme ayant été guéris en Corée du Sud ont de nouveau été testés positifs au Covid-19.Ces personnes, tout juste sorties de quarantaine, n’ont probablement pas été infectées par des porteurs du virus, a déclaré le directeur général du CDC coréen, Jeong Eun-kyeong, dans des propos rapportés par Bloomberg Celui-ci penche pour une "réactivation" du virus chez ces patients guéris. "Nous accordons plus de poids à la réactivation comme cause possible et nous menons une étude approfondie à ce sujet", a expliqué le responsable, ajoutant qu’il y a eu de nombreux cas où un patient, durant son traitement, "était un jour positif, un jour négatif".Pour rappel, un patient est considéré comme complètement rétabli lorsque deux tests effectués dans une intervalle de 24 heures montrent des résultats négatifs. Nicolas Payet Lu 6033 fois