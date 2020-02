Le coronavirus plus meurtrier que le SRAS avec 811 décès

Le bilan de l'épidémie du coronavirus 2019-nCoV s'élève désormais à plus de 800 morts et 37.000 cas confirmés. La quasi-totalité des personnes décédées des suites de la maladie se trouvaient en Chine. En France, 5 nouveaux cas "sans gravité" ont été détectés ce samedi.



En comparaison, le virus du SRAS avait lui fait 774 morts dans le monde entre 2002 et 2003, mais le taux de mortalité du coronavirus reste tout de même plus faible : seulement 2% des personnes contaminées n'ont pas survécu.