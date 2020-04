Le coronavirus ne circule plus en Polynésie française

"Les résultats démontrent que la circulation du virus est stoppée". Par ces mots, Jacques Raynal, le ministre de la Santé de Polynésie française a soulagé vendredi 24 avril tous les habitants. Le dernier avion étant arrivé le 28 mars sur le territoire avec de potentielles personnes contaminantes, la distance permet aux autorités d’affirmer que le virus ne circule plus.



Très largement épargnée, la Polynésie ne compte que 57 personnes infectées depuis le 1er mars, dont une seule hospitalisée. La seule crainte serait nouvelle introduction par des voyageurs arrivants de France ou de Nouvelle-Zélande. Pour éviter tous risques, la quatorzaine passe à 21 jours au lieu de 14. Le dépistage massif n’est donc plus prioritaire pour les autorités locales.



Le Pays prépare donc un déconfinement progressif. Les archipels seront les premiers concernés. Les secteurs devront attendre le feu vert des autorités pour rouvrir. Certains comme les cinémas et autres lieux de rassemblement devront attendre. Concernant les écoles, le ministre de la Santé affirme encore travailler pour assurer que tout se passe bien. Le port du masque obligatoire est également à l’ordre du jour.