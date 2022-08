Société

Le convoi de tracteurs devant la préfecture, le barachois fermé

Les planteurs transportent leur marchandise de l'Est au Sud. Ils déplorent l'arrêt de l'usine de Bois Rouge à cause d'un conflit social et réclament une prise en charge de leur stock. Ils se rendent donc au Gol pour y déposer leurs cannes. Ils s'arrêtent à la préfecture.