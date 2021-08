Le contrôle technique devient obligatoire pour les deux-roues à partir de 2023

"A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l’objet d’un contrôle technique", voici un extrait de l’article 1er du décret publié ce mercredi 11 août au Journal officiel.



L’annonce de cette nouvelle formalité avait fait grincer des dents chez les motards il y a quatre mois.



Devant la mobilisation de milliers de motards à l’occasion d’un week end de manifestation partout en France et à La Réunion devant des centres de contrôle technique, le gouvernement avait tempéré en repoussant la date d’entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2022. Les amateurs de deux roues voient donc l’échéance retardée d’une année mais pas sûr qu’ils s’en réjouissent.



Ce nouveau contrôle technique concerne donc tous les deux-roues, 50 cm3 et voitures sans permis compris. Initialement, la directive européenne de 2014 prévoyait la mise en place à partir du 1er janvier 2022 d'un contrôle technique, mais uniquement pour les véhicules motorisés à deux et trois roues d'une cylindrée supérieure à 125 cm3.



Concrètement selon le nouveau décret, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur devront subir un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.



Le contrôle deviendra ensuite périodique, tous les deux ans, à la manière de ce qui se pratique depuis pour les voitures. Le contrôle technique est devenu obligatoire pour les véhicules légers de moins de 3.5 tonnes le 1er janvier 1992. Il concerne 116 points de vérification liés à la sécurité et au respect de l'environnement.



Enfin, pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles est porté à cinq ans à l’exception des cas de mutation.