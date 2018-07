Le contrôle judiciaire de Cyrille Hamilcaro maintenu

Cyrille Hamilcaro n’a toujours pas le droit de se rendre dans les bâtiments de la mairie et d’entrer en contact avec certains des élus dont le maire de St-Louis. La Chambre de l’instruction a rendu sa décision et maintenu les obligations auxquelles doit se tenir l’ancien maire dans le cadre de son contrôle judiciaire, indique la presse écrite. En décembre 2016, l’ex-élu a été mis en examen pour complicité de prise illégale d'intérêts et poursuite irrégulière d'un statut d'élu public , le délit d’immixtion dans la fonction publique n’avait pas été retenu.A l’origine de cette affaire, un rapport de la Chambre régionale des comptes alertant sur une éventuelle ingérence de Cyrille Hamilcaro alors toujours frappé d’inéligibilité. La semaine dernière, son avocat, Me Normane Omarjee avait demandé la mainlevée du contrôle judiciaire dans un contexte où "le calendrier politique et judiciaire n’ont pas vocation à coïncider". Cyrille Hamilcaro avait déclaré, après avoir cédé sa place à Patrick Malet, son intention de se présenter aux prochaines municipales.