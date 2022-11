Le contrôle de conducteurs de bus sourit une nouvelle fois aux gendarmes

Ce jeudi 3 novembre, seules deux petites heures leur ont suffi pour relever 9 infractions au code de la route. Leur cible ce jeudi près-midi à la gare routière de Duparc à Sainte-Marie : les conducteurs de bus.



Pas moins de six conducteurs ont "matché" au révélateur de consommation de stupéfiants et un conducteur a été contrôlé en possession d’un couteau.



Enfin, deux contraventions ont été dressées à l’encontre d'un conducteur disposant d’un permis de conduire non prorogé et un autre pour non présentation de Formation Initiale Minimum Obligatoire. La FIMO est une attestation obligatoire dans l'Union Européenne pour exercer le métier de conducteur routier dans les entreprises de transports publics et privés de marchandises ou de personnes.



Cette opération a été menée sur réquisition de la procureure de Saint-Denis.