National Le contrôle continu au bac, c'est dès la rentrée pour les élèves de première Les notes du bac 2021, nouvelle formule, comprendront 40% de contrôle continu, dont les épreuves se dérouleront en première et terminale. C'est dès cette rentrée scolaire que les élèves entrant en terminale seront concernés par la réforme.

La note globale du baccalauréat cuvée 2021 comprendra 40% de contrôle continu: 30% pour les trois séries d'épreuves communes de contrôle continu (sorte de bac blanc), et 10% pour les notes du bulletin scolaire de première et de terminale. De plus, l'épreuve terminale du bac, en fin de terminale, comportera désormais un grand oral de 20 minutes, constitué de deux parties.



Les épreuves de contrôle continu porteront sur les matières qui ne figurent pas aux épreuves finales, à savoir l'histoire-géographie, les langues vivantes A et B, l'éducation physique et sportive, l’enseignement scientifique pour la voie générale, et les mathématiques pour la voie technologique. Les épreuves communes écrites de contrôle continu seront "corrigées sous couvert de l’anonymat", et les épreuves orales seront quant à elles "évaluées par un enseignant qui n’a pas suivi l’élève pendant l’année en cours", précise un arrêté du ministère de l'Education publiée au JO ce mardi 6 août.



En classe de première, deux séries d’épreuves de contrôle continu auront lieu:

– Une première comportera l’histoire-géographie et les langues vivantes A et B, avec les mathématiques en plus pour les voies technologiques.

– Une deuxième portera sur l’histoire-géographie, les langues vivantes A et B et l’enseignement de spécialité que l’élève ne souhaite plus suivre en classe de terminale, avec en plus les mathématiques pour les voies technologiques.

En classe de terminale, une dernière série d'épreuves évaluera l’histoire-géographie et les langues vivantes A et B, l’enseignement scientifique pour la voie générale, les mathématiques pour les voies technologiques.



L'épreuve finale du bac, qui comptera donc pour 60% de la note globale, sera composée de trois épreuves écrites (la philosophie et les deux enseignements de spécialités suivis en terminale à raison de six heures hebdomadaires) et d'un grand oral. Ce grand oral durera 20 minutes et comprendra deux parties : une présentation d'un projet préparé dès la classe de première et adossé à une ou deux spécialités choisies par les élèves, et un échange avec le jury, composé de trois personnes, en lien avec la présentation et dont le but sera de vérifier les compétences acquises durant la scolarité.





