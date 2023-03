Communiqué Le "contrat d'engagement jeune" fête ses 1 an : 7899 jeunes réunionnais ont déjà été accompagnés

En mars 2022, le contrat d’engagement jeune (CEJ) a été lancé sur l’île de La Réunion. Depuis 7 899 jeunes réunionnais ont été accompagnés par les quatre missions locales et Pôle Emploi sur la période de mars à décembre 2022.

En 2023, le dispositif CEJ pourra accompagner 8 214 jeunes réunionnais. Cette dynamique qui témoigne d’un fort engagement des missions locales et de Pôle Emploi. Par N.P - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 10:16

Le communiqué de la préfecture :



Le contrat d’engagement jeune s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus pour les jeunes en situation de handicap), qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et présentent des difficultés d’accès à l’emploi durable. Il s’agit d’un accompagnement individuel, intensif et exigeant avec un objectif d’entrée plus rapide et durable dans l’emploi.



Il se caractérise par l’intensité de l’accompagnement proposé avec une mise en activité d’au moins 15 heures par semaine autour de la construction d’un projet professionnel ou de recherche d’emploi directe (ateliers, prestations, immersions, découvertes de métiers…).



Dans le cadre de leur accompagnement, les jeunes peuvent bénéficier, selon leurs besoins, d’activités dites structurantes, telles qu’une formation, un accompagnement spécifique externe (école de la deuxième chance, régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R)…), une mission d’utilité sociale (service civique) ou une période d’emploi (insertion par l’activité économique, intérim…).



À La Réunion, les formations représentent 67,5% des solutions proposées aux jeunes et la levée des freins sociaux concerne 36% des jeunes accompagnés (difficultés de santé, mobilité, administrative, logement…).



Qui sont les jeunes accompagnés ?



Le public réunionnais accompagné en CEJ est plus jeune qu’en métropole, réside plus souvent en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) avec un niveau de qualification supérieur à la moyenne nationale :

- 66,4 % sont âgés de 18 à 21 ans (contre 58% France entière) ;

- 27,3 % résident dans un QPV (contre 18,3% France entière) ;

- 40,7% des jeunes ont un niveau baccalauréat ou équivalent (contre 30,7% en France entière). La part des jeunes de niveau 1 et 2 (de la licence au doctorat) représente 33,1 % des entrées (contre 44% en France entière) ;

- 88% des jeunes accompagnés en CEJ ont bénéficié d’une ouverture d’allocation mensuelle d’un montant moyen de 410€. Des missions locales ont prévu de diffuser sur les réseaux sociaux des portraits de jeunes en parcours CEJ ou ayant bénéficié de l’accompagnement CEJ.



Des évènements pour marquer la 1ère année du CEJ

Sous l’égide de l’État, des événements ont été organisés par les missions locales et Pôle emploi sur l’ensemble du territoire :

- 22 mars 2023 : « Process Emploi : Job Dating » à la mission locale Sud en partenariat avec 5 organismes de formation, pour 90 jeunes accompagnés en CEJ.



- 22 mars 2023 : Atelier « Gestion de budget » pour 30 jeunes en CEJ à la mission locale Nord, dans le cadre de la semaine de l’éducation financière en partenariat avec l’ institut d'émission des départements d'outre-mer.



- 27 mars 2023 : Atelier évènement « 1 an du CEJ » à la mission intercommunale Ouest sur la thématique de la culture créole (confection de gâteaux par les jeunes, décoration anniversaire créole et jeu de dégustation à l’aveugle).



- 28 mars 2023 : « Écoute participative » avec des jeunes suivis en CEJ ou ayant été accompagnés par Pôle emploi et la mission locale Nord. Il s’agissait de donner la parole aux jeunes bénéficiaires afin qu’ils s’expriment sur leur accompagnement en CEJ dans un objectif d’amélioration des modalités d’accompagnement des jeunes (Pôle emploi à Sainte-Clotilde).



- 29 mars 2023 : Forum de l’insertion à l’école Bouvet à Saint-Denis (mission locale Nord).

- 29 mars 2023 : « Tous au Compost », action portée par 3 jeunes en CEJ à la mission locale Nord en lien avec le réseau Compost citoyen de La Réunion.

- 30 mars 2023 : Atelier « Mon CEJ Idéal » avec les jeunes en CEJ à la mission locale Est et gâteau et bougie pour la 1ère année du CEJ.

- 31 mars 2023 : « Sainte-Rose à babord : Forum des métiers de la mer »

Découverte des métiers de la mer et des formations associées : conférence, échange avec les professionnels du secteur (Port Pierre Lagourgue de Sainte-Rose).

- 4 avril 2023 : « Les restos éphémères »

Immersions professionnelles lors d’un service du midi : les candidats pourront découvrir un secteur ainsi que les métiers du service, du bar et de la production culinaire. Plusieurs hôtels et restaurants participent à cet événement :

· Saint-Denis : Mercure Créolia / Dina Morgabine / L’Arbradélis ;

· Saint-Paul : Le Kivala / Au vieux quimper / Dina Morgabine ;

· Cilaos : Le Vieux Cep ;

· Saint-Pierre : Alizé plage ;

