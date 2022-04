Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Le conseil municipal du Tampon adopte 36 affaires ce samedi 30 avril 2022 Le conseil municipal de la commune du Tampon s'est réuni ce samedi 30 avril 2022. De nombreuses mesures ont été votées. En voici le compte-rendu.

Le conseil municipal du Tampon s'est réuni ce samedi sous la présidence du Maire du Tampon André Thien Ah Koon.

En ouverture de séance, le conseil municipal a effectué une minute de silence afin d'honorer la mémoire de Monsieur Bernard Pons et Monsieur Jean Claude Fruteau.

36 affaires étaient à l'ordre du jour et ont été adoptées :



Politique de la Ville – Engagement communal dans le programme de la « Cité Éducative »

La Collectivité a obtenu le label d'excellence "Cité Educative" afin de renforcer l'engagement communal en faveur de l'éducation de ses jeunes âgés de 0 à 25 ans.



Ce dispositif vise à intensifier les prises en charge éducative des enfants et des jeunes, de la naissance à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. L'enjeu est de fédérer tous les acteurs de l'éducation scolaire et périscolaire, au travers de trois finalités :



- Conforter le rôle de l'école

- Promouvoir la continuité éducative

- Ouvrir le champ des possibles



Les Cités Educatives s'inscrivent dans la mobilisation nationale en faveur de l'égalité des chances, de l'apprentissage du vivre-ensemble et de l'émancipation individuelle des enfants et des jeunes des territoires prioritaires et fragilisés. Portées par le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère délégué chargé de la Ville ainsi que le Secrétariat d'Etat chargé de l'Education Prioritaire, les cités éducatives ont été lancées en septembre 2019.





Politique de la Ville – Attribution de subventions aux associations

17 actions feront l'objet d'un soutien financier, soit 13 associations porteuses de projets pour un montant global de 44.662€





Bilan des acquisitions et cessions foncières 2021



Aire de stationnement face au centre municipal du Petit Tampon

Acquisition de la propriété bâtie cadastrée CN n° 1042 appartenant aux consorts Lauret

La commune du Tampon poursuit sa politique de structuration urbaine dont l'un des objectifs est la requalification des espaces publics et plus particulièrement en termes d'aménagements publics, l'amélioration des conditions de circulation et de stationnement (trottoirs, places de stationnement, plan de circulation). L'acquisition de ce bien permettrait d'accueillir une aire de stationnement à proximité du centre municipal



Candidature de la Commune du Tampon au dispositif d'aide à la relance de la construction durable 2022 : le contrat de relance du logement



Garantie d'emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la construction de 21 LLS (Opération Boulanger – 12ème km)



Garantie d'emprunt de la commune au profit de la SEMADER pour la construction de 65 LLS (Opération Les Jardins d'Eléa – Trois Mares)





Fixation des tarifs de la restauration pour l'année scolaire 2022/2023

La commune assure la responsabilité de la restauration scolaire des 40 écoles du territoire, dont l'école privée Marthe Robin. Elle prend aussi en charge la production des repas des collégiens de cet établissement.



En 2021, les restaurants scolaires de la ville ont accueilli, en moyenne, quotidiennement, 9498 rationnaires soit 90,17% des élèves scolarisés.



Les 6 cuisines centrales ont produit 1 323 218 repas pour les élèves. Le prix de revient d'un repas est de 5,94€ et la participation des familles aux frais de la restauration représente 0,96€ par repas.



La municipalité offre aux parents la possibilité de moduler la tarifications :

- qui inscrivent leur(s) enfant(s) en cours d'année sur une école du Tampon de régler une participation au prorata des mois de présence

- qui radient leur(s) enfant(s) de la commune en cours d'année de se faire rembourser selon la proratisation définie.



Conventions de Prestation Accueil Restauration Scolaire et Chartes Accueil Restauration Scolaire – 2022/2024



Contribution de la Commune aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Marthe Robin pour l'année scolaire 2020/2021

Rectificatif de la délibération n° 06-20220226 suite à une erreur matérielle



Convention de groupement de commandes entre la Commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles



Location et maintenance de photocopieurs pour le groupement de commandes "Commune du Tampon - Caisse des écoles - CCAS"



Rénovation de la bibliothèque de Bérive en grainothèque

Dans le cadre de la modernisation du réseau de lecture publique, la commune du Tampon a initié la rénovation de la bibliothèque de Bérive, à spécialité "Grainothèque". Ce projet de réhabilitation a pour objectif de favoriser le déploiement de la lecture publique sur l'ensemble du territoire communal.



Ce nouvel équipement tourné vers le développement durable a pour but de sensibiliser les utilisateurs à la biodiversité par l'utilisation de fonds spécialisés autour du jardin, où il sera question d'échanges de semences de plantes potagères pays, de formation à la permaculture.





Travaux d'aménagement de surface du belvédère de Bois Court



Fourniture, pose et maintenance des moyens de secours et de lutte contre l'incendie

Lot 1 : Extincteurs et signalétique de sécurité

Lot 2 : Alarme incendie et désenfumage





Entretien des espaces verts sur divers sites et nettoyage des grilles avaloirs



Entretien des abords des routes et des espaces verts des sites communaux (lots 1, 2, 3, 5, 6 et 7) - Avenant de transfert n° 1 aux marchés



Création d'une crèche à Trois Mares (Établissement d'Accueil de Jeunes Enfants)

- Études complémentaires liées à l’ajournement des travaux et à la décision de modifier l’implantation du projet – avenant n° 3 au marché VI 2017.98

- Lot n° 2 : Gros Œuvre / Étanchéité / Revêtements durs – peintures / Revêtements souples – cloisons / Faux plafonds – menuiserie bois



Modification n° 3 au marché de travaux n° VI 2019.331



Construction d'une crèche à Bras-Creux (Établissement d'Accueil de Jeunes Enfants)

- Lot n° 1 : Voirie réseaux divers // Modification n° 1 du marché VI 2020.64

- Lot n°1 : Voirie Réseaux Divers // Modification n° 2 au marché VI 2020.64



- Avenant 1 au marché VI 2021.51 / Lot n° 2 : Aménagement paysager

- Lot n° 4: Charpente / ossature bois / bardage / couverture / façades polycarbonates / Avenant n° 2 au marché VI 2020.66

- Lot n° 5 : Menuiseries aluminium / occultations / serrurerie // Avenant n° 1 au marché VI 2020.71



Proposition de conventions entre le Département, la Commune et la CASud dans le cadre des travaux de sécurisation de la RD 27 à Bras de Pontho



Classement du chemin rural des Lanternes dans les voies communales



Révision des tarifs du dispositif « Accueil de Loisirs Sans Hébergement» pour les vacances scolaires



3ème édition de la Tamponnaise Urban Trail

Compte tenu du succès de cette compétition sportive, il est prévu cette année de reconduire cette course qui rassemble près de 400 coureurs.



L'objectif est de ramener le trail en ville avec le passage des coureurs dans certains sites symboliques du Tampon tels que la mairie centrale, l'esplanade Benjamin Hoarau, le lycée Roland Garros, le stade Klébert Picard... Deux formats seraient proposés, de 7,5 km pour les débutants et de 15 km pour les confirmés.



5ème édition de la Journée de la Santé

Cette action est menée par l'association Sport Santé Bien-Etre et permettra la réalisation d'une marche dans les rues de la Ville et en parallèle un village aura pour objectif de réunir les associations et professionnels de la santé. A cette occasion, plus de 1300 personnes sont attendues. La ville accompagnera l'association dans l'organisation de cette manifestation.



"Exposition artisanale et métiers d'art" 2022

La collectivité organise le 21 et 22 mai, à l'occasion de la fête des mères, une exposition artisanale afin de valoriser, promouvoir, développer et soutenir l'artisanat réunionnais.



Organisation du week-end du producteur au consommateur - "Au Péï du BIO"

La protection de l'environnement est devenu primordiale à l'heure où les ressources naturelles se tarissent, et où la biodiversité tend à disparaître. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre nous vient de la Nature, ainsi une prise de conscience apparaît vers la consommation "BIO". A cet effet, elle engagera donc les moyens financiers et logistiques nécessaires pour l'organisation de l'événement.



Dénomination de l'école élémentaire du quartier du 12ème kilomètre

La commune du Tampon souhaite honorer un homme qui a profondément marqué l'histoire du quartier du 12ème km en la personne de Monsieur Roland Félix, décédé le 27 mai 2021.



Création d’emplois permanents dans le cadre de la promotion interne 2021



Création d'emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet







Dans la même rubrique : < > Saint-Paul prend soin de ses séniors Filet retiré à Boucan Canot