Le conseil municipal du Port reporté en raison d'une suspicion de Covid

Le conseil municipal du Port qui devait se tenir ce mardi à 17 heures a été annulé. Il n'est pas ici question de quorum non atteint mais encore une fois du Covid, dont le principe de précaution sanitaire occupe le quotidien de tout un chacun, et encore plus les entreprises depuis ce 1er septembre. Les lieux de pouvoir comme les collectivité territoriales n'y échappent évidemment pas.



Le maire Olivier Hoarau a décidé du report de la séance en raison de la suspicion d'un cas de Coronavirus parmi le personnel de mairie.



La décision d'annuler la séance a été prise par la municipalité ce matin. Les élus devaient notamment se pencher ce mardi soir sur le vote d'une rallonge sur le budget principal de la collectivité ou encore de l'aménagement du Parc boisé.