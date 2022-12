A la Une . Le conseil municipal de Ste-Marie reporté à cause de contaminations au coronavirus

Le maire de Sainte-Marie annonce le report du conseil municipal car plusieurs élus ont contracté le Covid-19. Pour éviter une propagation de l'épidémie, les délibérations prévues aujourd'hui se feront donc le 10 décembre prochain. Voici le communiqué de la mairie de Sainte-Marie : Par NP - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 12:44

Report du Conseil municipal du 02 décembre 2022



Dans le cadre des pouvoirs que le code des collectivités territoriales confère au Maire, ce dernier a décidé en concertation avec ses adjoints de reporter le Conseil Municipal du 02 décembre 2022 pour des raisons sanitaires.



En effet, cette décision fait suite a la contamination d’élu(e)s et d’administratifs au virus du Covid 19. Le Maire Richard Nirlo a reçcu ce jour la confirmation de la positivité de certains membres du Conseil municipal. Face aux risques de propagation et compte tenu du nombre de cas contact, il s’est vu dans l’obligation d’ajourner le Conseil municipal de ce jour.



L’absence d’élu(e)s et d’administratifs en charge de dossiers majeurs figurant a l’ordre du jour du Conseil aurait fortement pénalise la présentation de ces dossiers et n’aurait pas permis le débat constructif qui en découle. Face a ce constat, la décision a été prise de reporter le Conseil Municipal a la date du 10 décembre 2022 a 9h, salle polyvalente de Duparc Sainte-Marie.