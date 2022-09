Le conseil municipal de Saint-Paul valide des affaires majeures pour son développement

Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, et les élu·es ont validé des délibérations majeures au Conseil Municipal. Les dossiers adoptés visent à faire de Saint-Paul une Ville plus moderne, plus humaine et où il fait bon vivre.



Cette séance de travail s'est tenue ce jeudi 8 septembre 2022 à l’Hôtel de Ville.



Dans le domaine éducatif, le Conseil Municipal valide la participation de 6 marmay du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes et de 6 jeunes âgés de 13 à 17 ans au Congrès de l’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes organisé à Arras. Car un autre enjeu fondamental concerne la jeunesse.



La stratégie de la Municipalité en faveur de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse a été distinguée. Comme en témoigne le titre Ville amie des enfants décerné par UNICEF. Ce déplacement permettra aux jeunes d’échanger avec d’autres instances de participation locale ou nationale. Cette expérience préfigurera l’extension du CCEJ et/ou la création d’une instance dédiée aux adolescents et aux jeunes adultes dès 2023 dans la commune.



La Ville a créé un service jeunesse afin de structurer la stratégie dans ce domaine. C’est le signe de la politique ambitieuse menée en la matière comme l’illustre le Forum de la jeunesse prévu le 7 décembre.



En matière d’aménagement, le Conseil Municipal valide une délibération liée au dossier Planch’Alizé. Après une phase de réflexion et une analyse juridique menée par les avocats et les services de la mairie dès août 2020, une solution équilibrée, raisonnable et cohérente a été trouvée.



Le nouveau projet permet de garantir l’attractivité du territoire, de conserver un attrait touristique, de protéger l’environnement et le domaine public maritime.



Ce projet concilie plusieurs enjeux. L’aspect économique d’abord car l’activité se maintiendra avec plus d’une quarantaine d’emplois directs et indirects préservés. L’enjeu est de favoriser l’accessibilité au domaine public maritime tout en se conformant aux lois en vigueur sur la gestion du DPM.



Ce projet prend en compte les contraintes environnementales principalement liées au Plan des prévention des risques littoraux. Ce PPRL impose le recul des constructions par rapport au trait de côte, favorise la reconquête du domaine public maritime et la restauration de la plage.



Dans ce cadre, la commune confiera à TAMARUN un Contrat de prestations intégrées pour l’étude et la mise en œuvre pour la construction d’une rondavelle sur du foncier communal. Cette opération s’inscrit dans le programme des rondavelles existantes sur le littoral.



En matière d’aménagement toujours, ce Conseil adopte plusieurs plans de financement au titre du React UE. Ces projets, que la Ville porte en obtenant une subvention européenne importante à hauteur de 90%, amélioreront considérablement le cadre de vie et la sécurité des Saint-Paulois.



C’est le sens des affaires relatives aux radiers à Bois-de-Nèfles, Fond de Puits et au Guillaume. Ces opérations limiteront l’enclavement et les trajets routiers de la population.



Enfin, le Conseil Municipal valide le Projet alimentaire territorial de Saint-Paul. Cette affaire s’inscrit dans la logique de la Charte agricole que la Ville construit avec ses partenaires. L’objectif fixé dans le mandat est de favoriser les circuits courts.



Ce PAT encouragera le développement des produits locaux et de qualité, la structuration des filières et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce projet global vise à faire de Saint Paul le grenier et le poumon vert de La Réunion.