A la Une . Le conseil des ministres approuve le report des élections régionales et départementales à juin 2021

En raison de l’épidémie de Covid-19, les élections régionales et départementales reportées à juin 2021

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 22 Décembre 2020 à 08:20 | Lu 434 fois

Le conseil des ministres a, hier, entériné le report des scrutins de mars à juin prochain. Un report préconisé par un rapport de Jean-Louis Debré et une décision rare liée à la pandémie de coronavirus après celui du second tour des municipales.



Le décret précisant les dates précises devrait être publié six semaines avant le scrutin mais les électeurs devraient être convoqués les 13 et 20 juin ou les 20 et 27 juin.



Le texte doit être examiné en première lecture au Sénat à compter du 25 janvier prochain.





