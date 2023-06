Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Le conseil de la mer élargi des élèves de l’AME



Les études scientifiques que les élèves ont menées démontrent un récif corallien du périmètre de l’AME saint-leusienne de qualité avec « beaucoup de coraux vivants sur notre AME » grâce au travail collaboratif entrepris avec les services de la mairie, du TCO et l’ensemble des Saint-leusiens.

Bruno Domen a en premier lieu voulu les « remercier pour votre travail tout au long de l’année. J’espère que vous avez pris plaisir à succéder à vos camarades dans cette grande mission et surtout que cela vous a permis d’apprendre beaucoup de choses sur notre lagon et la fragilité de cet espace. Nous avons reçu un public prestigieux cette année, avec en septembre dernier, la visite du Ministre de l’Education nationale, du Préfet et de la Rectrice. Tous ont été comme moi, impressionné par vos réalisations. Votre travail il est aussi reconnu puisque vous êtes doublement labellisés : Aire Marine Éducative et pour toute votre école, le label éco-école ». L’année scolaire se termine donc sur une bonne note mais pour leurs successeurs les enseignants et scientifiques ont validé des projets pour la prochaine classe AME 2023-2024. Les actions de végétalisation de la plage devront se poursuivre avec le CEDTM. La sensibilisation de la population devra être relancée. La réalisation d’une fresque sur le mur du port avec le TCO est aussi un projet acté.

L’office de l’eau et le réserve marine naturelle de la Réunion sont également des partenaires incontournables dans la pérennisation des actions éducatives de l’AME de Saint-Leu. Le Maire, Bruno Domen et l’inspecteur de circonscription de l’éducation nationale, Philippe Mespoulhé, ont remercié et félicité solennellement les élèves et leur professeure pour la tenue de ce conseil de la mer. Les élèves de CM2 de Véronique Léandre se sont réunis ce matin dans la salle du conseil municipal pour tenir le conseil élargi des enfants de la mer. En présence du Maire, Bruno Domen, de l’inspecteur de circonscription de l’éducation nationale, Philippe Mespoulhé, des partenaires éducatifs de l’aire marine éducative de Saint-Leu, nos ambassadeurs éco citoyens récompensés par le label éco-école ont dressé le bilan des actions entreprises dans le cadre de la protection de l’environnement et de la plage dont ils sont en charge.Les études scientifiques que les élèves ont menées démontrent un récif corallien du périmètre de l’AME saint-leusienne de qualité avec « beaucoup de coraux vivants sur notre AME » grâce au travail collaboratif entrepris avec les services de la mairie, du TCO et l’ensemble des Saint-leusiens.Bruno Domen a en premier lieu voulu les « remercier pour votre travail tout au long de l’année. J’espère que vous avez pris plaisir à succéder à vos camarades dans cette grande mission et surtout que cela vous a permis d’apprendre beaucoup de choses sur notre lagon et la fragilité de cet espace. Nous avons reçu un public prestigieux cette année, avec en septembre dernier, la visite du Ministre de l’Education nationale, du Préfet et de la Rectrice. Tous ont été comme moi, impressionné par vos réalisations. Votre travail il est aussi reconnu puisque vous êtes doublement labellisés : Aire Marine Éducative et pour toute votre école, le label éco-école ».L’année scolaire se termine donc sur une bonne note mais pour leurs successeurs les enseignants et scientifiques ont validé des projets pour la prochaine classe AME 2023-2024. Les actions de végétalisation de la plage devront se poursuivre avec le CEDTM. La sensibilisation de la population devra être relancée. La réalisation d’une fresque sur le mur du port avec le TCO est aussi un projet acté.L’office de l’eau et le réserve marine naturelle de la Réunion sont également des partenaires incontournables dans la pérennisation des actions éducatives de l’AME de Saint-Leu. Le Maire, Bruno Domen et l’inspecteur de circonscription de l’éducation nationale, Philippe Mespoulhé, ont remercié et félicité solennellement les élèves et leur professeure pour la tenue de ce conseil de la mer.





Dans la même rubrique : < > Restauration scolaire : menu du 03 au 07 juillet Conseil municipal du 29 juin 2023