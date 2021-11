Le conseil constitutionnel rejette la levée du secret médical concernant les élèves : La FCPE satisfaite

Le communiqué :



La FCPE est pleinement satisfaite de la décision du conseil constitutionnel qui censure l'accès au statut vaccinal des élèves par les directeurs d'établissement.



A l’approche du 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant, une décision de droit importante pour ces citoyennes et citoyens en devenir. Dans la crise que nous traversons, l’accompagnement de chaque élève doit être la priorité afin de veiller à son bien être.



Depuis la proposition de cet amendement gouvernemental mi-octobre, la FCPE n’a eu de cesse de s’y opposer. En effet, l’urgence sanitaire ne doit pas être prétexte au non-respect des droits fondamentaux des élèves : le droit au respect de la vie privée et le droit à l’éducation.



Par ailleurs, la FCPE tient à rappeler qu’il est urgent que le ministère s'engage enfin dans un véritable traitement de cette crise sanitaire avec la mise en place :

- de moyens humains suffisants dont le recrutement de personnels sanitaires en particulier des infirmières scolaires,

- de moyens matériels, qui permettent l’aération des espaces et le maintien des gestes barrières.