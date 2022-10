Le conseil communautaire du TCO a approuvé la modification simplifiée n°1 du SCoT

La délibération du conseil communautaire, approuvant la modification simplifiée n°1 du Schéma de Cohérence Territoriale Ouest, sera affichée du 24 octobre au 24 novembre 2022, conformément à la législation en vigueur, au siège du TCO et dans les mairies de : La Possession, Le Port, Saint–Leu, Saint–Paul et Trois–Bassins.Le dossier complet du SCoT modifié approuvé, la synthèse des avis des personnes publiques associées et de la mise disposition seront tenus à disposition du public, pour une période minimale de un an au siège du TCO à la Direction de l’Aménagement du Territoire, de la Planification et de l’Habitat. Ces documents sont également consultables sur le site internet du TCO