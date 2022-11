A la Une . Le conjoint violent lui casse les dents : "Oui, mais c'est elle qui..."

Un quinquagénaire violent, employé municipal de Saint-Paul, s'en est pris une fois de plus à sa compagne qu'il a quasiment laissée pour morte sur le bord d'un trottoir le 1er octobre dernier. Les deux ans à passer derrière les barreaux de Domenjod dont il a écopés lui permettront-ils de se remettre en question ? Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 11:54

C'était la troisième fois que Jean-Louis C., 50 ans, frappait sa compagne. A la barre du tribunal correctionnel ce mercredi, celle-ci explique qu'elle a retiré sa plainte suite au tabassage que le quinquagénaire lui a infligé en pleine rue, le 1er octobre dernier. Elle est même allée jusqu'à rencontrer l'avocate de la famille de son conjoint violent. La mère de celui-ci lui a même demandé de "faire ce qu'il faut" pour qu'il n'aille pas en prison. Elle se trouve dans la salle d'audience avec les sœurs et les proches de celui-ci pour soutenir celui qui a commis l'insoutenable.



"Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait", déclare la victime aux magistrats. Mais ce dont elle parle, ce n'est pas d'une peine de prison mais des 4500 euros qu'elle va devoir payer au dentiste qui va lui refaire les dents cassées par son conjoint sans aucune raison, à part la bêtise peut-être, restons polis.



Les juges s'énervent d'autant plus que Jean-Louis C. avait été jugé pour des violences conjugales le 11 février 2021 et avait interdiction d'entrer en contact avec sa compagne. Ils tentent de lui expliquer ce qu'est le sursis probatoire dont il avait écopé et insistent sur les soins qu'il avait obligation de suivre. Mais Jean-Louis C. ne comprend rien. La bêtise sans doute, restons polis.

Car Jean-Louis C. a un problème avec l'alcool. Le jour des faits, il était tellement saoul qu'il ne se souvient pas avoir cassé deux dents à sa femme, l'avoir frappée tellement fort que son œil s'est fracturé, lui avoir donné des coups jusqu'à provoquer un traumatisme crânien et l'empêcher d'ouvrir la bouche. Plus de 25 coups de pied et poing ont été dénombré par un voisin alerté par les hurlements de la malheureuse, effondrée sur le trottoir et que son bourreau a fini d'humilier au tuyau d'arrosage. La bêtise vraisemblablement, restons polis.



"Elle hurlait, elle criait. Puis, d'un coup, on n'a plus rien entendu. On s'est dit ça y est, elle est morte". La victime avait perdu connaissance avant de reprendre ses esprits et de parvenir à s'enfuir jusqu'à la brigade de gendarmerie la plus proche à Saint-Gilles. Très courageux, Jean-Louis C. avait pris la fuite lui aussi mais vu son état, les militaires n'avaient eu aucun mal à le rattraper.



A la barre du tribunal correctionnel, l'homme qui ressemble à monsieur tout le monde a du mal à expliquer pourquoi et comment il en est arrivé là. Aux questions du président de l'audience, Romain Jouanneau, il finit invariablement par rejeter la faute sur sa compagne : "Oui, mais c'est elle qui...". La bêtise sûrement, restons polis.



L'employé municipal de Saint-Paul depuis 1994 était sur la dernière marche avant la prison. Les juges sont allés au-delà des réquisitions de la procureure de la République. Il dort désormais en prison pour 2 ans ferme auxquels s'ajoutent 2 mois de la révocation du sursis de sa précédente condamnation. Il a interdiction formelle d'entrer en contact avec la victime et, à l'issue de sa peine, de paraître au domicile de cette dernière.