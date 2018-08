Le conjoint présumé tortionnaire mis en examen

L'homme qui aurait violé, battu jusqu'à la défigurer, brûlé avec des cigarettes, cassé les dents et séquestré sa compagne à Bellemène Saint-Paul durant six jours , du 1er au 6 août avait été déféré ce matin à Champ Fleuri. L'homme vivait avec sa compagne depuis le mois de janvier, elle avait déjà, durant ce court temps, porté plainte pour violences.Le prévenu a quitté le tribunal pour aller directement en détention provisoire et a été mis en examen pour actes de torture et barbarie, viols et séquestration. Ainsi en a décidé le juge des libertés et de la détention, l'homme ayant été déjà condamné aux assises pour les mêmes motifs en 2011, et étant donc en situation de récidive.Lors de la présentation du prévenu, la procureure de la République s'est exprimée en ces termes "ce sont des faits d'une rare violence".A l'annonce de sa détention, l'homme a avoué être en accord, se reconnaissant "dangereux".