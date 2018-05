Le confort de l'avion Hi Fly affrété par Air Austral laisse à désirer

Les vols sur la compagnie Hi Fly laissent à désirer. C'est ce que laisse entendre ce passager Air Austral basculé sur la compagnie portugaise affrétée par la compagnie régionale le temps de la vérification technique sur le premier de ses deux Boeing 787. Un manque de confort que reconnaissait sans mal Air Austral lorsque nous l'avions justement interrogée il y a deux semaines à propos de ces deux Boeing qui nécessitaient un check important. En attendant le retour des deux avions beaucoup plus modernes, la preuve par l'image des conditions dégradées que subissent les clients des vols Air Austral avec ces photos et cette vidéo de ce passager.