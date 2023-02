A la Une .. Le conflit entre l’abattoir et les éleveurs oblige la DAAF à convoquer une réunion d’urgence

Les tensions entre deux groupements d’éleveurs et l’abattoir Evollys monte d’un cran. Les premiers sont entrés en conflit ce lundi. La DAAF a donc convoqué une réunion en fin d’après-midi afin de trouver une solution avec l’aide de la FDSEA. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 18:09

La tension montre devant l’abattoir Evollys de L’Étang-Salé. Après le blocage par des éleveurs de l’abattoir Evollys de l’Etang-Salé hier, la mobilisation s’est poursuivie ce mardi. Les éleveurs de la coopérative Avi-Pôle reprochent à Evollys et à son directeur Cédric Duchemann de favoriser son propre groupement, Fermiers du Sud. Evollys gère 75% des abattages de volailles dans le département.



Les éleveurs des deux groupements sont entrés en conflit ce mardi. La Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF), a convoqué une réunion ce mardi en fin d’après-midi et a demandé à la FDSEA, le syndicat majoritaire chez les éleveurs de volailles, de venir arbitrer les discussions avec la présence du président Stéphane Sarnon et de Bryan Alaguirissamy.



Ce dernier indique que "la FDSEA veut trouver une solution à la fin de cette réunion pour que les éleveurs des deux parties puissent recommencer à travailler normalement".



