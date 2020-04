Le confinement semble faire ses preuves, graphique à l'appui !

Voilà un document que j’ai élaboré pour tenter d’appréhender un peu plus précisément l’évolution du Covid-19 à la Réunion. Les graphiques que j’ai pu observés çà et là sont essentiellement cumulatifs et ne permettent pas d’avoir une vue claire de la progression de la maladie d’un jour à l’autre.



Celui que, modestement, je propose met en lumière une bonne concentration de cas sur la période allant du 28/03 au 2/04, correspondant à la moitié quasiment des cas avérés depuis l’arrivée du virus dans l’île.



Un tel état doit probablement être mis en relation avec les retours de vacances hexagonales et, dans une moindre mesure, avec les regroupements festifs post-municipales. Mais ceci n’est un secret pour personne.



La bonne nouvelle (ce que j’aimerais prendre pour une bonne nouvelle) c’est qu’il semble se dessiner, à partir du 2/04, une nette décroissance du nombre de cas de contaminés d’un jour à l’autre. Ceci est certainement à mettre au crédit du confinement.



Il faut se garder, cependant, de tirer des conclusions hâtives en s’imaginant être arrivé au bout de la crise. Il est, en revanche, nécessaire de respecter encore plus scrupuleusement le dispositif de confinement et les gestes barrières pour renforcer les effets positifs obtenus.



Donc RESTZOTKAZ pour pouvoir en sortir plus rapidement !