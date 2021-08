Courrier des lecteurs Le confinement n'a que peu d'effet sur le ballet des hélicoptères au-dessus de La Réunion

Jean Thevenet habite le cirque de Cilaos. Un lieu qu'il a rejoint pour sa tranquillité mais la carte postale s'est avérée trompeuse au fil des mois comme il nous le racontait déjà lors d'une rencontre en 2016 (voir le lien plus bas). Hypersensible aux nuisances sonores, l'habitant a constaté depuis le confinement "numéro 2" que la mesure préfectorale n'avait en rien restreint le nombre de va-et-vient dans le ciel. Bien au contraire. Découvrez son coup de gueule dans notre rubrique courrier des lecteurs : Par Jean Thevenet - Publié le Lundi 9 Août 2021 à 14:16





Il est encore plus surprenant que ces nuisances redoublent d'intensité lors d'un confinement sanitaire, on devait être à plus de 50 survols en une journée à Cilaos durant les 3 premiers jours. Je n'ai pas compté comme je le faisais autrefois avec un enregistreur, mais 50 n'est pas si "énorme", c'est juste "habituel", mais c'est pas tant ce nombre qui a été important, mais surtout l'intensité sonore de la nuisance à cause d'un pilotage sans retenue et l'organisation qui prend encore plus de place que d'habitude: quand on est censé rester sagement "confiné" dans une zone géographique restreinte, comprenez que ça choque un peu que ces engins envahissent tout avec des touristes venus de partout, pour impacter encore plus fort des gens en-dessous qui n'ont plus qu'une liberté de déplacement et de loisirs ou occupation restreinte et pas vraiment d'autres choix que d'aller dans la nature pour échapper aux restrictions sanitaires des lieux clos et urbains. C'est carrément irrespectueux, comme si en-dessous on "était de la merde".



Se confiner à Cilaos était le bon plan pour les vacances, car même en faisant les choses légalement en se fixant dans un gîte, avec un rayon réduit à 5km, le cercle permet encore depuis Cilaos centre ville d'accéder aussi bien à tous les ilets excepté Le Pavillon, et à faire TOUTES les randonnées excepté "le sentier burel" et Ilet Haut: Cilaos en confinement pouvait rester un excellent lieu pour ces "vacances": aussitôt après l'annonce du confinement est donc venue une cohue de campeurs venus bivouaquer avec des troupes de randonneurs en groupes compacts.



Mais le "confinement 2" n'a pas soulagé les lieux de la pollution aérienne qui le caractérise hélas déjà comme une zone "bordélique", n'a pas offert à cette foule de gens venus dans la nature le miracle de randonner au chant des oiseaux, comme on devrait pouvoir le faire dans un Parc National ou "une petite ville de demain": les hélicoptères et ULM ont tourné, plus que les jours précédents, à plein régime, à raison de 50 survols à la suite (équivalent d'une journée moyenne saison hors covid), mais avec un surcroît de nuisances, car en s'étalant sur beaucoup de temps: de 7h à 12h30 avec en plus encore des ULM en après-midi.



Les 1er et 2 août, les manœuvres aériennes de certains ULM et les hélicos de la compagnie bien connue étaient particulièrement bruyantes comme "si c'était la fête", un peu comme si un bateau de croisière avait débarqué et qu'on organisait une invasion aérienne intensive "à sensation". Le 2 août, le poser d'hélicoptère au Piton des Neiges pour le lever du soleil était du tourisme aussi ?



Connaissant pourtant bien le problème des hélicoptères de type H130 et H120 à force de plaintes et de recommandations, les compagnies pratiquent encore et encore avec ces engins d'une conception catastrophique ici, les boucles, et autres manœuvres très bruyantes. Ces aéronefs caractéristiques sont équipés d'un rotor en fenestron (anneau) qui fait facilement un effet de sirène, et sont surpuissants, ils sont de plus en plus nombreux dans le ciel depuis 2016 et font plus de nuisances que les anciens hélicoptères quand ils sont ainsi pilotés. Ces nouveaux hélicoptères font un bruit de machines de guerre assez similaire au Phanter.



En plus du sacrifice total de la sérénité des lieux près de 6 heures de temps et pourquoi pas la journée puisque ça leur est permis, cette nuisance sonore ainsi imposée de PARTOUT si LONGTEMPS est une agression, plus longtemps en durée et encore plus forte en début de confinement-2, c'est même une "déclaration de guerre", "le mauvais exemple"...



À force de harceler la BGTA au téléphone, on a parfois des accalmies mais pour que ça se relâche quelques jours après jusqu'au retour aux vieilles habitudes: piloter à fond en faisant plein de virages pour que ça fasse sensation, faire durer toute la matinée et de plus en plus en après-midi: en vérité, tout cela est absolument légal, tant qu'ils respectent "la hauteur réglementaire" et "on ne peut rien faire"... "si vous n'aimez pas le bruit, vous n'avez qu'à déménager, "ils" travaillent..." (Oui ! travailler donne tous les droits!!!)



Mais si le bruit coûte 2400 euros/an/français, soit proche de 2 milliards si rapporté à la population de la Réunion, peut-être qu'il est finalement plausible que le bruit impacte vraiment la population, que cela ne gêne pas seulement quelques personnes ?



Supprimer dans un tel contexte, en plus des ravages du bruit "en général", tous les espaces de calme restants pour juste promener une partie des touristes, peut-être que ça gêne réellement. Non?!



Le 3 août, le niveau de nuisance s'est assez réduit pour pouvoir lire un livre enfermé dans la maison sans être dérangé toutes les 3 minutes par la machine à laver en essorage... heu?! non, un H130T2 qui fait une boucle..., mais durant des heures, c'est toujours trop dans la nature en durée cumulée (passages plus haut avec moins de manœuvres de provocation, suite à des plaintes).



Le 4 août, il a plu.... Mais que nous réserve la prochaine période de beau temps, encore "la guerre"?



Cette mauvaise volonté pour limiter la nuisance laisse rêveur quant au projet d'organiser le tourisme aérien de façon a réellement changer la donne. Si rien ne change radicalement, le tourisme restera couplé avec la destruction quasi totale du paysage sonore des lieux.



-----

2016 : À Cilaos, ainsi que dans bien d'autres lieux, les nuisances des prestations touristiques motorisées aérienne gâchent toute la tranquillité qu'on est en droit d'attendre de zones naturelles et préservées, ou simplement des environs de chez soi !!!Il est encore plus surprenant que ces nuisances redoublent d'intensité lors d'un confinement sanitaire, on devait être à plus de 50 survols en une journée à Cilaos durant les 3 premiers jours. Je n'ai pas compté comme je le faisais autrefois avec un enregistreur, mais 50 n'est pas si "énorme", c'est juste "habituel", mais c'est pas tant ce nombre qui a été important, mais surtout l'intensité sonore de la nuisance à cause d'un pilotage sans retenue et l'organisation qui prend encore plus de place que d'habitude: quand on est censé rester sagement "confiné" dans une zone géographique restreinte, comprenez que ça choque un peu que ces engins envahissent tout avec des touristes venus de partout, pour impacter encore plus fort des gens en-dessous qui n'ont plus qu'une liberté de déplacement et de loisirs ou occupation restreinte et pas vraiment d'autres choix que d'aller dans la nature pour échapper aux restrictions sanitaires des lieux clos et urbains. C'est carrément irrespectueux, comme si en-dessous on "était de la merde".Se confiner à Cilaos était le bon plan pour les vacances, car même en faisant les choses légalement en se fixant dans un gîte, avec un rayon réduit à 5km, le cercle permet encore depuis Cilaos centre ville d'accéder aussi bien à tous les ilets excepté Le Pavillon, et à faire TOUTES les randonnées excepté "le sentier burel" et Ilet Haut: Cilaos en confinement pouvait rester un excellent lieu pour ces "vacances": aussitôt après l'annonce du confinement est donc venue une cohue de campeurs venus bivouaquer avec des troupes de randonneurs en groupes compacts.Mais le "confinement 2" n'a pas soulagé les lieux de la pollution aérienne qui le caractérise hélas déjà comme une zone "bordélique", n'a pas offert à cette foule de gens venus dans la nature le miracle de randonner au chant des oiseaux, comme on devrait pouvoir le faire dans un Parc National ou "une petite ville de demain": les hélicoptères et ULM ont tourné, plus que les jours précédents, à plein régime, à raison de 50 survols à la suite (équivalent d'une journée moyenne saison hors covid), mais avec un surcroît de nuisances, car en s'étalant sur beaucoup de temps: de 7h à 12h30 avec en plus encore des ULM en après-midi.Les 1er et 2 août, les manœuvres aériennes de certains ULM et les hélicos de la compagnie bien connue étaient particulièrement bruyantes comme "si c'était la fête", un peu comme si un bateau de croisière avait débarqué et qu'on organisait une invasion aérienne intensive "à sensation". Le 2 août, le poser d'hélicoptère au Piton des Neiges pour le lever du soleil était du tourisme aussi ?Connaissant pourtant bien le problème des hélicoptères de type H130 et H120 à force de plaintes et de recommandations, les compagnies pratiquent encore et encore avec ces engins d'une conception catastrophique ici, les boucles, et autres manœuvres très bruyantes. Ces aéronefs caractéristiques sont équipés d'un rotor en fenestron (anneau) qui fait facilement un effet de sirène, et sont surpuissants, ils sont de plus en plus nombreux dans le ciel depuis 2016 et font plus de nuisances que les anciens hélicoptères quand ils sont ainsi pilotés. Ces nouveaux hélicoptères font un bruit de machines de guerre assez similaire au Phanter.En plus du sacrifice total de la sérénité des lieux près de 6 heures de temps et pourquoi pas la journée puisque ça leur est permis, cette nuisance sonore ainsi imposée de PARTOUT si LONGTEMPS est une agression, plus longtemps en durée et encore plus forte en début de confinement-2, c'est même une "déclaration de guerre", "le mauvais exemple"...À force de harceler la BGTA au téléphone, on a parfois des accalmies mais pour que ça se relâche quelques jours après jusqu'au retour aux vieilles habitudes: piloter à fond en faisant plein de virages pour que ça fasse sensation, faire durer toute la matinée et de plus en plus en après-midi: en vérité, tout cela est absolument légal, tant qu'ils respectent "la hauteur réglementaire" et "on ne peut rien faire"... "si vous n'aimez pas le bruit, vous n'avez qu'à déménager, "ils" travaillent..." (Oui ! travailler donne tous les droits!!!)Mais si le bruit coûte 2400 euros/an/français, soit proche de 2 milliards si rapporté à la population de la Réunion, peut-être qu'il est finalement plausible que le bruit impacte vraiment la population, que cela ne gêne pas seulement quelques personnes ?Supprimer dans un tel contexte, en plus des ravages du bruit "en général", tous les espaces de calme restants pour juste promener une partie des touristes, peut-être que ça gêne réellement. Non?!Le 3 août, le niveau de nuisance s'est assez réduit pour pouvoir lire un livre enfermé dans la maison sans être dérangé toutes les 3 minutes par la machine à laver en essorage... heu?! non, un H130T2 qui fait une boucle..., mais durant des heures, c'est toujours trop dans la nature en durée cumulée (passages plus haut avec moins de manœuvres de provocation, suite à des plaintes).Le 4 août, il a plu.... Mais que nous réserve la prochaine période de beau temps, encore "la guerre"?Cette mauvaise volonté pour limiter la nuisance laisse rêveur quant au projet d'organiser le tourisme aérien de façon a réellement changer la donne. Si rien ne change radicalement, le tourisme restera couplé avec la destruction quasi totale du paysage sonore des lieux.-----2016 : Cilaos: Le cirque est devenu "une sorte de parc d’attractions, c’est Disneyland"