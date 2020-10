Communiqué Le confinement et les tests Covid pour notre île

Alors que la France hexagonale va entrer en confinement général dès ce jeudi soir et les conséquences que l'on sait pour l'économie. Nous sommes tous d'accord pour dire la santé avant tout, car personne n'a envie que lui-même ou un membre de sa famille attrape le Covid pour finir en réanimation ou au pire au cimetière. Je soutiens donc le président Macron pour sa décision de confiner le pays.



En ce qui concerne notre île, comme de plus en plus d'élus, je souhaite qu'un contrôle plus strict soit effectué pour pouvoir entrer sur notre sol. D'abord que les tests, avant d'embarquer, soient réels et systématiques. Si une personne peut voyager, elle est censée être négative au Covid19 dont acte, mais il convient de refaire un contrôle SYSTÉMATIQUE entre 4 jours et 7 jours après son arrivée.



Pour ma part, j'ai eu à faire un déplacement à Paris il y a un mois pour des raisons professionnelles et je puis attester que le test fait 48 h avant le départ est vraiment utile et quasiment indolore.



De manière volontaire et parce que j'estime qu'il est du devoir de chacun de rassurer son entourage et d'être sain vis-à-vis des autres, j'ai refait un test à 6 jours de mon arrivée. Personne ne m'y a contraint ni même conseillé de le faire et j'ai jugé important et le faire. J'ai été négatif aux deux tests.



Pour information, un test Covid ne fait pas mal, c'est rapide et franchement pendant 10 secondes, on est un peu gêné, c'est tout.



J'estime qu'au regard du danger que cela fait courir à la population réunionnaise, il faut rendre obligatoires les tests avant le départ et à 7 jours de son arrivée sur l'île.



Si dans quelques semaines nous dépassons notre capacité de lit de réanimation par rapport aux malades du Covid19, le préfet confinera l'île entière et ce sera trop tard. Alors anticipons et rendons obligatoires les deux tests pour pouvoir venir dans notre île.



Jean Alain Cadet

Génération Écologie





