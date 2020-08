A la Une . Le conducteur de l'accident mortel de Boucan Canot placé en détention provisoire

Un accident s'est produit vendredi 14 août dernier vers 19h30 sur la RN1, à proximité de Boucan Canot, entre deux véhicules, une Audi Q7 et une Renault Twingo. Le conducteur de la Twingo âgé de 29 ans est décédé. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 15:19 | Lu 307 fois

Le bilan de l'accident survenu le 14 août est terrible : un jeune homme de 29 ans est décédé dans la Twingo et deux autres personnes ont été légèrement blessées. La victime venait de se fiancer et se rendait à l'hôtel.



L'auteur de l'accident, le conducteur d'une Audi Q7, était alcoolisé. Il a été placé en garde à vue, puis déféré devant un juge d'instruction. Mis en examen pour homicide involontaire avec des circonstances aggravantes, il a décidé de demander un délai pour l'audience de passage devant le juge des libertés et de la détention(JLD). En attendant l'audience de renvoi, le JLD l'a placé en détention provisoire.



L'audience de renvoi a eu lieu ce mardi à 14h30 au tribunal judiciaire de Champ Fleuri. Le procureur de la République Eric Tuffery a demandé la détention provisoire pour risque de renouvellement de l’infraction et risque de pression sur les témoins.



Le juge des libertés et de la détention a finalement décidé de le placer en détention provisoire.



