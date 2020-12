A la Une ... Le conducteur de l’accident mortel à L’Étang-Salé déféré ce lundi

L’homme soupçonné d’avoir mortellement fauché un piéton dans la nuit de samedi à dimanche doit être présenté ce lundi au tribunal de Saint-Pierre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 28 Décembre 2020 à 08:32 | Lu 2977 fois

Ne disposant pas d’un permis de conduire et ayant commis un délit de fuite, les circonstances sont loin d’être favorables pour l’homme soupçonné d’avoir causé l’accident qui a coûté la vie à un jeune homme ce week-end.



Pour rappel, dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture a percuté un homme d’une vingtaine d’années qui faisait du stop au niveau de la voie d’accélération de la zone des sables à l’Etang-Salé. Le conducteur avait alors pris la fuite et les gendarmes ont dû enquêter afin de retrouver l’individu.



Il s’agit d’un homme de 43 ans, défavorablement connu de la justice, qui conduisait sans permis. Cependant, le laps de temps entre le drame et son arrestation ne va pas permettre d’établir s’il conduisait sous l’empire de l’alcool.



Le suspect doit être présenté au procureur de la République de Saint-Pierre ce lundi qui décidera ou non de l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide involontaire.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité