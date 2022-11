A la Une . Le conducteur d'une Audi RS3 contrôlé à 201 km/h

Plus de 3000 Réunionnais sanctionnés par les gendarmes depuis le début de l'année pour conduite addictive, et plus de 2000 pour vitesse excessive. Par N.P - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 11:04

Le communiqué de la gendarmerie : BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE : NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 20

NOMBRE D INFRACTIONS : 286

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 9

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE :6

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 4 NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 21 dont 13 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 8

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 11

NOMBRE DE VITESSES : 170 dont 16 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 12 NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 10

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 7

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 6

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 8 NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTION, INCIVILITÉ ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 29

Faits particuliers :



Une fois encore, l’alcool au volant et les fautes de comportement se sont illustrés dans les circonstances d’un accident mortel de la circulation, mettant en cause 4 personnes, dont 3 blessés dans un véhicule et 1 cycliste décédé. Les faits se sont produits, dimanche 20 novembre 2022, à 06h30, sur le secteur de ST Louis. A l’issue d’une perte de contrôle du véhicule, celui-ci est venu percuter un cycliste, avant de finir sa course, dans un champ de cannes, après plusieurs tonneaux. Malgré les soins prodigués sur place, en vue de réanimer la personne fauchée, son décès a été malheureusement constaté. Les trois autres blessés, dont le conducteur du véhicule, ont été évacués sur le CH ST Pierre. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par la brigade de gendarmerie de ST Louis, dans l’attente des résultats toxicologiques...C’est le 30ème décès sur les routes réunionnaises, en zone gendarmerie, depuis le début d’année 2022.



Les motocyclistes de la BMO de la Rivière ST Louis, étaient présents sur ce secteur accidentogène dès samedi. A cet effet, leur activité va dans le sens des causes de l’accident constaté, soit 11 usagers interceptés en excès de vitesse et 1 conduite sous alcoolémie délictuelle ont été relevées par les militaires. Pour rappel, 3.231 Réunionnais ont été sanctionnés depuis le début d’année, en zone gendarmerie à l’issue d’une conduite addictive. Pourtant, la consommation d’alcool ou de stupéfiants au volant reste la première cause de la mortalité sur la route et responsable d’1 accident sur 3. De même, la vitesse constitue un facteur aggravant dans les accidents, en intervenant sur deux phénomènes : la distance d’arrêt et la violence du choc. Ce sont 2.326 usagers de la route RE qui ont été également verbalisés, pour cette infraction, cette année sur des axes accidentogènes identifiés par la gendarmerie.



Sur le secteur Est de l’île, samedi 19 novembre 2022, de 20 heures à 23 heures, les militaires de la compagnie de ST Benoit renforcés par les motocyclistes de la BMO éponyme ont effectué, secteur Sainte Suzanne, un service de contrôle des mobilités axé sur la recherche des conduites addictives. Au cours de ce service, 15 infractions ont été constatées dont: 2 Alcoolémies délictuelles, 2 conduites sous stupéfiants, 2 défauts de permis de conduire, 2 défauts d’assurance, 1 défaut de ceinture de sécurité, 2 téléphones, 1 échappement bruyant, 1 défaut de contrôle technique, 2 détentions de produits stupéfiants, ayant motivé 6 immobilisations de véhicules et 5 fourrières.



La même nuit, sur le secteur ouest de l’île, de 23h00 à 03h00, la BMO de ST Paul a réalisé un service de contrôle interception sur la RN1, en mettant en œuvre un véhicule rapide d’intervention. A cet effet, 11 infractions ont été relevées à l’encontre d’usagers de la route, dont 6 excès de vitesses, 1 conduite sous stupéfiants, 1 défaut de permis de conduire et 3 défauts d’homologation d’équipement, ayant motivé 2 mises en fourrières.



Cartons rouges, pour deux contrevenants :



Un jeune conducteur a été contrôlé à la vitesse de 154 km/h pour une vitesse maximale autorisée limitée à 100 km/h. Conséquences, permis retiré et véhicule en fourrière.



Cartons rouges, pour deux contrevenants :

Un jeune conducteur a été contrôlé à la vitesse de 154 km/h pour une vitesse maximale autorisée limitée à 100 km/h. Conséquences, permis retiré et véhicule en fourrière.

Un conducteur a été contrôlé à la vitesse de 201 km/h pour une vitesse maximale autorisée limitée à 110 km/h. Le permis du contrevenant a été retiré sur le champ et son véhicule de sport de type Audi RS3 a été immédiatement immobilisé et placé en fourrière, dans l'attente de la décision des magistrats qui avaient expressément délivré pour ce contrôle routier, une réquisition judiciaire.