A la Une ... Le concours de l’arbre 2018 est lancé ! Comme chaque année, depuis sept ans, le concours de l’arbre a été lancé. Si vous aussi, voulez présenter votre arbre, vous avez jusqu’au 31 mai 2018 avant que l’élection de l’année ne commence.





Le 6 juin prochain, un jury de professionnels, composé de l’Office national des forêts, de l’association Arbres remarquables, de la Fédération nationale des Caisses d’Épargne, de la LPO et de Terre Sauvage, se réunira pour désigner les arbres qui porteront les couleurs des 18 régions de métropole et d’outre-mer. Ils seront élus pour "leurs qualités esthétiques, historiques, biologiques et affectives". Chacun des 18 arbres sélectionnés sera pris par le photographe de Terre Sauvage et fera ainsi l’objet d’une publication dans le magazine.



Les 18 arbres lauréats passeront ensuite au crible du vote du public, par le biais du site



Un prix du Jury sera également décerné, ainsi qu'un Prix du Bicentenaire Caisse d’Épargne, à l’occasion du bicentenaire des Caisses d’Épargne, leur Fédération nationale. La 7e édition du concours de l’arbre est désormais lancée. Depuis le 1er février, les candidatures pour présenter son arbre au concours 2018 sont ouvertes. Que vous soyez seul ou en groupe, le principe est simple: prendre trois clichés de son arbre. Il faudra ensuite joindre aux photos un texte expliquant l’histoire de cet arbre, ce qu’il représente pour vous, ainsi que ses atouts pour l’environnement. Les candidatures se clôtureront le 31 mai.Le 6 juin prochain, un jury de professionnels, composé de l’Office national des forêts, de l’association Arbres remarquables, de la Fédération nationale des Caisses d’Épargne, de la LPO et de Terre Sauvage, se réunira pour désigner les arbres qui porteront les couleurs des 18 régions de métropole et d’outre-mer. Ils seront élus pour "leurs qualités esthétiques, historiques, biologiques et affectives". Chacun des 18 arbres sélectionnés sera pris par le photographe de Terre Sauvage et fera ainsi l’objet d’une publication dans le magazine.Les 18 arbres lauréats passeront ensuite au crible du vote du public, par le biais du site www.arbredelannee.com . Celui qui obtiendra le plus de voix des internautes se verra remettre le Prix du Public 2018.Un prix du Jury sera également décerné, ainsi qu'un Prix du Bicentenaire Caisse d’Épargne, à l’occasion du bicentenaire des Caisses d’Épargne, leur Fédération nationale. Charline Bakowski Lu 220 fois





Dans la même rubrique : < > Des passagers Corsair bloqués à Orly à cause de la neige, un retour à la normale ce mercredi Les Avirons: Une caserne flambant neuve pour les pompiers