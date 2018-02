Le concours de correspondance se termine

La date d'envoi est le 15 février 2018 à minuit. Pour la première édition : écrire une lettre à Madame Desbassayns, les amateurs d'écriture ont été nombreux à poster leurs missives. Le jury est à l'ouvrage. La délibération s'effectuera le mercredi 21 février à partir de 14h. Le président Albert Jauze ainsi que Delphine Bidois, Michelle Brunet et André Pierre Guichard se mettront d'accord sur les plus belles lettres. Les gagnants seront avertis par téléphone. Leurs noms seront publiés le 5 mars 2018 sur le site. Les candidats participants peuvent, s'ils le souhaitent, recevoir par mail les avis du jury.



Les lettres seront rassemblées dans un ouvrage avec les commentaires, les notes du jury. L'ouvrage : lettres à Madame Desbassayns, sera mis en vente à partir de la fin mars, pour la somme symbolique de 10 euros au profit de l'association pour promouvoir l'écriture et la lecture.