Le concours "cours et balcons fleuris" est lancé

Le jury composé de Virginie Peron, élue déléguée à l’environnement, d’André Vorty de la cellule Aménagement Paysagers, de Martine Souton de la Direction Propreté et Cadre de Vie, de Pierrick Orosmane de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul et de Carole Jean-Baptiste de la Direction de la Communication a pu découvrir les cours des différents candidats, passionnés par la nature et l’amour des belles fleurs.



De Saint-Paul centre à Barrage, en passant par le Bernica, le Guillaume, Fleurimont ou encore la Saline, nos jurés ont été à chaque fois étonnés et charmés par la diversité et la rareté des végétaux qui peuplent chaque cour.



Ambiance zen pour certains, plutôt très fleurie chez d’autres ou encore complètement bio, les jardins visités ce jeudi 28 décembre possédent chacun leur singularité et reflétent avec poésie la personnalité de leur propriétaire.



Malgré les aléas de la météo de ces derniers jours, le jury est reparti ravi de ces découvertes.



Pierrick Orosmane, de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul a quant à lui prodigué moult conseils aux candidats souhaitant bannir de leur jardin tous les produits chimiques, nuisibles pour la santé humaine mais aussi pour l’éco-système et première source de pollution des nappes phréatiques.



Il a également proposé à ceux qui ne l’avaient pas encore fait de ratifier la charte « jardin éco-citoyen ». Cette charte élaborée par la régie Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul (RNNESP) en partenariat avec la Mairie de Saint-Paul permet à chaque jardinier de traiter efficacement son jardin en utilisant des méthodes naturelles sans danger.



En signant cette charte, le jardinier peut bénéficier d’un accompagnement de l’équipe de la Réserve. Pour les candidats déjà inscrits dans cette démarche, tous ont été unanimes hier pour confirmer l’efficacité des différentes méthodes proposées. Ils ont salué l’investissement et la patience des agents qui interviennent chez certains entre eux plusieurs fois par mois.