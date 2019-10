Le concours Jardins et balcons fleuris fête ses 10 ans

Balade verte

Embellissement et fleurissement

L’occasion pour tous les anciens gagnants d’échanger des conseils et de découvrir le site magnifiquement aménagé. Plantes endémiques, rares, d’ornement, épices, cerises à cottes, arbustes, fruits…Ils affichaient leur enthousiasme à l’issue de cette balade «verte» chez Mme Courtois. Un beau moyen de célébrer dignement cette dixième édition du concours Jardins et balcons fleuris durant ce moment convivial.Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette aventure, les inscriptions débutaient ce lundi 28 octobre. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 29 novembre au service Développement durable. Soit par téléphone au 02 62 45 80 28, soit à l’adresse électronique suivante (concours.public@mairie-saintpaul.fr).Vous pouvez également remplir le formulaire sur le site de la Ville de Saint-Paul. Vous trouverez le règlement du concours en cliquant ici . Les résultats interviendront à partir du lundi 28 janvier 2020.L’opération vise à récompenser les particuliers ou les professionnels. Le but : mettre en lumière les actions d’embellissement et de fleurissement de leur cour ou de leur balcon s’ils habitent ou exercent dans un habitat collectif.Il existe trois catégories. Cours individuelles, balcons et professionnels. Les candidats doivent préciser s’ils concourent en tant que particulier ou en tant que professionnel. Plus d’informations en cliquant ici . Vous pourrez notamment découvrir les lots attribués aux meilleurs candidats de chaque catégorie.