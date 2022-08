La Ville de Saint-Leu a le plaisir de vous informer que le Concours Jardins et balcons fleuris est de retour cette année ! Cette action vise à récompenser les particuliers qui embellissent et fleurissent leur cour ou leur balcon.



La crise sanitaire n’avait pas permis la tenue de la manifestation mais cette période entre restrictions et confinement a aussi fait découvrir à nombre d’entre vous une nouvelle passion.



Il y a aussi les habitués qui depuis des années entretiennent avec cœur un p’tit bout de cour ou de balcon, un écrin de verdure au sein de l’habitation.



Qu’importe votre situation, tentez l’aventure ! À l’issue de la période des inscriptions, un jury effectuera une visite sur site d’ici la fin septembre afin de pouvoir délibérer. Plusieurs lots sont à gagner !



Les inscriptions se feront du mardi 16 août au vendredi 2 septembre :



Par téléphone au 0262 34 38 23

Sur place, au service environnement

Le règlement est disponible sur demande, auprès du Service environnement.