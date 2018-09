<<< RETOUR Ville de Saint Paul

C’est reparti pour la septième édition du concours Balcons et jardins fleuris à Saint-Paul ! Les inscriptions débutent ce mercredi 19 septembre et durent jusqu’au 31 octobre 2018. Présentation de cette manifestation très populaire.

Les inscriptions s’effectuent au service Développement Durable. Soit par téléphone au 02 62 45 80 28 soit par mail à l’adresse suivante (concours.public@mairie-saintpaul.fr). Le règlement du concours est disponible sur le site internet de la mairie de Saint-Paul. Il peut être envoyé sur demande aux personnes intéressées.

Un événement salué par le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé. Le premier magistrat encourage la politique de développement durable sur le territoire de Saint-Paul grâce à ce type d’actions organisées. Des opérations menées aussi bien auprès des particuliers que des écoles comme l’établissement Louise-Siarane où se déroulait la présentation du concours 2018.

Celui-ci entre dans le cadre du dispositif « Jardin éco-citoyen » de la Réserve naturelle nationale de l’Étang. Son directeur, Pascal Hoarau, se charge spécifiquement de ce volet. Il prodiguera de précieux conseils aux particuliers lors des visites. Comment entretenir son jardin par exemple ou conserver le biotope de vos plantes.

Les habitants peuvent participer

La municipalité pilote chaque année le concours Balcons et jardins fleuris auquel tous les habitants peuvent participer. Cette action vise à encourager les volontés d’embellissement de la commune par le fleurissement des espaces privés. Que ce soit au sein des cours des maisons individuelles que sur les balcons des appartements.

C’est d’ailleurs pour répondre aux demandes des administrés, que la programmation de ce concours est avancée au mois de septembre. En effet, habituellement ce concours était organisé au mois de décembre mais les épisodes pluvieux de l’année dernière durant cette période permettent de constater que ce n’était pas le bon moment.

L’opération reste la même que les années précédentes, à quelques détails près. Avec une modification du règlement du concours en limitant la participation des concurrents à deux années consécutives maximum. Un candidat ayant déjà participé par deux fois devra attendre un an avant de s’inscrire à nouveau.

Il y aura également trois sessions de visites au lieu de deux, afin de permettre à tous les jardiniers amateurs de présenter leur jardin sous son meilleur jour. Les autres modalités d’organisation ne changent pas.

Un jury composé d’élus, d’administratifs et d’agents travaillant dans le domaine de l’environnement départagera les gagnants après une visite de chaque site.

Remise des prix

Les participants se répartiront en deux catégories : une catégorie « cour individuelle » et une catégorie « balcon». Un bon d’achat sera remis aux trois plus beaux jardins dans chacune des catégories ainsi qu’à l’ensemble des participants. La présentation du concept du «Jardin écocitoyen», mené conjointement avec la Réserve Naturelle de l’Etang, se tiendra.

Grâce à ce partenariat, beaucoup de foyers recourent de moins en moins à l’utilisation de substances chimiques pour embellir et entretenir leur jardin. Lors des visites, les propriétaires de jardin seront sensibilisés à cette problématique environnementale.

Les agents de la Réserve Naturelle de l’Etang proposeront, eux, aux personnes qui le souhaitent une assistance pour trouver des solutions naturelles à leurs problèmes d’entretien. Cette année, le jury effectura trois sessions de visites.

Entre le 3 et 12 octobre pour la première session, entre le 17 et 26 octobre pour la deuxième session et entre le 29 octobre et 9 novembre pour la troisième session.

Le jury procèdera à la notation des sites, mais ne diffusera les résultats que le jour de la remise des prix. Les visites se feront exclusivement en la présence des propriétaires des lieux ou d’une personne désignée par celle-ci.

