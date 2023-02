Le concessionnaire auto Leal cible d’une cyberattaque massive

Des mesures exceptionnelles de protection des données et de sécurisation du réseau ont été mises en place avec l’aide de spécialistes de la cybercriminalité et l’expertise de compagnies internationales. Également, Leal Réunion a immédiatement pris les mesures légales qui s’imposent pour informer les autorités compétentes.



Nous travaillons de concert avec des équipes locales et internationales afin de rechercher la source de l’attaque, sécuriser les serveurs et les données et mesurer l’impact et les conséquences de cette attaque. Les activités de Leal Réunion sont donc actuellement au ralenti afin de mener à bien ce processus et notre but est de reprendre au plus vite nos opérations en toute sécurité afin d’assurer un service normalisé et de qualité auprès de notre clientèle.



Nous déplorons l’ampleur de cette attaque menée par des cybercriminels expérimentés qui ont pu s’introduire dans notre système malgré la mise en place de systèmes de protection performants, de tests réguliers de vulnérabilité et la mise à jour permanente de nos protocoles de sécurité pour faire face à des cyberattaques « traditionnelles ».



« La sécurité de nos systèmes et de nos données étant notre priorité absolue, nous demeurons fermement déterminés à protéger les intérêts de nos clients et de tous nos partenaires et espérons un retour rapide à nos activités. Nous sommes aujourd’hui conscients que l’intégrité des informations dont nous disposions a été mise à mal et nous présentons nos sincères excuses pour les conséquences que cela pourrait avoir dans le futur pour nos partenaires et clients. Nous vous assurons que nous ferons preuve d’une totale transparence auprès des personnes qui pourraient être concernées. Nous avons d’ailleurs mis en place une adresse mail dédiée pour toute demande de renseignement concernant ce regrettable incident : information@lealgroup.re. »