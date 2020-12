Politique Le compte de campagne de Vanessa Miranville validé

Vanessa Miranville, maire de La Possession, a reçu la notification de validation de son compte de campagne. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 06:53





"Suite à la demande de justification de la Cour des Comptes, démarche pourtant habituelle, c’est de fait favorablement que tous les griefs opposés par 4 requérants, relatifs à l’utilisation des moyens de la mairie, ou d’actions menées à des fins électoralistes ont été écartés ; tels que la publication d’un ouvrage à mon nom, un flyer ville sur les actions et projets de la Ville, ou encore les allégations relatives à l’usage de la voiture de la mairie pendant ma campagne électorale, les baisses d’impôts, la distribution de primes aux agents, de colis alimentaires, l’augmentation du budget fêtes, cérémonies et budget aux associations", ajoute la maire.



Vanessa Miranville ne perdra pas son fauteuil de maire . La première magistrate a reçu hier la notification approuvant ses comptes de campagne. "Je n'avais aucun doute sur cette issue favorable quant à la validation de mes comptes de campagne, nous avions toujours eu à cœur de promouvoir et d'agir selon des principes et des valeurs. [...] La gestion de ma campagne a été fondée sur les principes d'éthique et de moralité qui m'ont ainsi apporté toute sérénité sur le sujet", réagit-elle dans un communiqué.

Assurant avoir réalisé une campagne "sobre, sans dépenses superflues, transparente", la première magistrate se dit ravie "que cette décision légale vienne confirmer la gestion responsable" opérée par son équipe.



