Le compte Gmail personnel d'Emmanuel Macron piraté ?

Les ennuis ne cessent de s'accumuler pour le chef de l'Etat.



Le Journal du Dimanche signale que des services spécialisés ont remarqué que l'adresse Gmail et le mot de passe du compte Gmail personnel d'Emmanuel Macron figurent sur une liste de comptes corrompus, signe que le compte aurait pu être piraté par un hacker.



Le journal indique qu'un certain Troy Hunt, spécialiste américain en cybersécurité, a repéré sur Internet un fichier regroupant 772 millions d'adresses e-mail et 22 millions de mots de passe correspondant à une liste de comptes potentiellement corrompus.



Or, au milieu de cette longue liste, on retrouve celui du président de la République.



Pour l'heure, rien ne permet cependant d'affirmer que ce compte a bel et bien été piraté, ni qu'un pirate a pu utiliser son mot de passe. Mais rien ne permet non plus de certifier que les échanges contenus dans ces mails n'ont pas fuité.



Toujours selon Hunt, un hacker vendait certaines des informations répertoriées sur sa base de données pour moins de 50 euros.



Sollicité par le JDD, le Palais de l'Élysée indique toutefois que la sécurité informatique du compte Gmail du président est particulièrement protégée: "Le mot de passe est changé régulièrement et, maintenant, le chef de l'État utilise une double authentification [le mot de passe puis le code reçu par téléphone]", a-t-il été précise au journal.